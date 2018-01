Rato culpa a Guindos de la quiebra de Bankia, de generar una fuga de depósitos y de ocultar información

Rodrigo Rato, ex director del FMI, ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente Bankia y Caja Madrid se ha lavado las manos sobre la caída de Bankia y ha descargado gran parte de la responsabilidad sobre el ministro de Economía Luis de Guindos. Quien fue su secretario de Estado, y hombre de confianza en el Ministerio de Economía, ha sido este martes la diana de Rato, que ha culpado a Guindos, además, de haber generado una fuga de depósitos de 250.000 millones y de haber ocultado información al Banco de España.

Según Rato, Guindos afirmó, al poco tiempo de ser nombrado ministro de Economía, que el sector bancario español necesitaba 60.000 millones de euros adicionales. Fue entonces, según relata el ex presidente de Bankia, “las acciones de todos los bancos españoles empezaron a caer”.

Hasta entonces su papel en Bankia pasaba por “cumplir con las crecientes exigencias que impuestas por los reguladores”. Pero, según Rato, un nuevo decreto impulsado por Guindos provocó la caída de la entidad nacionalizada; “El 6 de mayo el ministro de Economía me exigió la dimisión, que se hizo efectiva el 9 y la acción se desplomó”.

No obstante, Rato cree que “no ha habido ni una sola persona que pueda decir que le forzamos a comprar acciones” y que esos inversores que las compraron ganaron dinero hasta que él sé fue.

El expresidente de Bankia ha criticado también que el actual ministro de Economía “se apoyó” en los principales grupos competidores de Bankia, a los que “llegó a encargar que realizaran previsiones de provisiones necesarias para Bankia”. También ha lamentado que estos mismos competidores se aprovecharon “sin duda” de la crisis de Bankia y captaron los depósitos salientes durante el verano de 2012 por su nacionalización.

En este sentido, Rato ha afirmado que “en ninguna de las tres reuniones estuvo presente el Banco de España”. “En mi opinión personal, por lo que valga, es que se le ocultaron estas reuniones”, explica el ex presidente del FMI.