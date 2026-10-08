El vestuario tampoco entiende a Mbappé

Los compañeros de Mbappé tampoco terminan de entender al francés. Tal y como ha podido saber OKDIARIO, dentro del vestuario del Real Madrid hay desconcierto con el delantero y una relación que, en buena parte de los casos, se limita al trabajo. Comparten entrenamientos, partidos y obligaciones, pero fuera de ahí hay poco más. El trato es profesional. La amistad no ha llegado con la gran mayoría y con algunos que sí la llegaron a tener, se ha enfriado notablemente. Mbappé «va a su bola», como dicen en el club.

La distancia con el resto de jugadores es uno de los aspectos que llaman la atención dentro del grupo. Mbappé forma parte del equipo, pero tiene poca relación personal con muchos de sus compañeros. Eso no impide que puedan entenderse sobre el césped, aunque deja al francés con pocos vínculos de confianza en el vestuario. La convivencia diaria no se ha traducido en una mayor cercanía.

Lo sucedido durante este parón también ha llamado la atención en el vestuario. Mientras otros jugadores lesionados o no convocados por sus selecciones se entrenaban juntos en Valdebebas, Mbappé no regresó a Madrid hasta el pasado lunes y se ejercitó en solitario por la tarde. Tenía permiso del club, pero su ausencia no ha dejado de resultar extraña entre sus compañeros, porque se lesionó tras el primer compromiso de Francia en esta ventana FIFA.

Bellingham da una tregua

Con Bellingham, el club ha intervenido para intentar suavizar la situación. Al inglés le han pedido paciencia y que mire para otro lado en determinados momentos, con el objetivo de que sea el propio Real Madrid quien reconduzca todo. La petición es que contribuya a rebajar la tensión y dé margen para trabajar en ello. Hay que destacar que el mediapunta llegó a estar muy al límite el curso pasado, tanto por las actitudes de Vinicius como del francés.

Jude ha concedido esa tregua. Su postura responde a la petición de facilitar las cosas mientras el club intenta encauzar la relación. El acercamiento sigue pendiente, pero el inglés ha aceptado dar tiempo. El Real Madrid necesita que sus principales jugadores puedan trabajar juntos sin que las diferencias personales compliquen todavía más el día a día.

Con Vinicius, las apariencias

La relación entre Vinicius y Mbappé ofrece otra imagen hacia fuera. Ambos aparentan llevarse bien, pero ese trato no va mucho más allá de lo profesional. Ninguno está poniendo de su parte para construir una relación más estrecha. Los gestos públicos de cercanía no cuentan toda la historia de lo que sucede dentro.

Ahí tiene el Real Madrid otro asunto por resolver. No hace falta que sus estrellas sean amigas para ganar partidos, pero sí que exista disposición para entenderse y ayudarse. Por ahora, con Mbappé predomina la distancia. Bellingham ha dado margen al club y con Vinicius se mantiene un trato correcto, aunque sin una amistad detrás. Reconducir esa convivencia también forma parte del trabajo que tiene por delante el Real Madrid.