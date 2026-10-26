En el Clásico

Valverde tiene molestias en el isquio derecho y se someterá a pruebas el martes

El Real Madrid confirma las molestias musculares del uruguayo después del Clásico y queda pendiente de las pruebas para conocer su alcance

Mourinho destacó el esfuerzo de Valverde en el Camp Nou y aseguró que jugó lesionado durante más de 40 minutos

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Valverde
Valverde. (Getty)

Valverde terminó el Clásico con molestias en el isquio de la pierna derecha y se someterá a pruebas este martes, según confirman desde el Real Madrid. El uruguayo encendió las alarmas durante el encuentro ante el Barcelona, en el que volvió a asumir la responsabilidad de defender el lateral derecho. Las exploraciones determinarán el alcance del problema y permitirán conocer su disponibilidad para los próximos compromisos. Por el momento, el club no concreta un diagnóstico ni un plazo de recuperación.

Mourinho puso en valor su sacrificio después del triunfo en el Camp Nou. «Jugó lesionado más de 40 minutos. Ha querido seguir y medir sus límites, dándolo todo mientras podía», explicó el portugués, que destacó el compromiso de uno de sus futbolistas más importantes. Valverde volvió a exigirse para ayudar al equipo en una noche de enorme desgaste y ahora queda pendiente de las pruebas. El Real Madrid espera conocer el alcance de esas molestias antes de tomar decisiones sobre sus próximos partidos.

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