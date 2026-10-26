La reflexión de Valdano sobre Mbappé su doblete en el Clásico: «Un tipo que te mete goles…»

Kylian Mbappé fue el gran protagonista del Clásico tras anotar dos goles que le dieron la victoria al Real Madrid contra el Barcelona en el Camp Nou. Jorge Valdano, un devoto del jugador francés, tuvo una curiosa reflexión sobre el galo acerca de su forma de liderar. Todo ello horas antes de poder recoger su primer Balón de Oro en la gala que se celebrará este lunes 26 de octubre en Londres.

Mbappé le ganó la partida a Lamine Yamal un día antes de que se entregue el Balón de Oro en Londres. Los dos candidatos al premio, junto a Harry Kane, eran los protagonistas del partido más importante del año que acabó decidiendo el futbolista francés. Primero, después de recoger un rechace en un mal despeje de Gerard Martin en los últimos minutos de la primera parte, y después haciendo el gol de la victoria madridista tras empujar el balón a la red después de una jugada genial del Real Madrid.

Esta actuación contrastó con la de un Lamine Yamal que, después de erigirse en varias ocasiones como el mejor futbolista del mundo junto a Mbappé, pasó desapercibido después de un excepcional partido de Cucurella. El extremo no pudo con el lateral blanco, que acabó desquiciando al candidato al Balón de Oro, que se marchó del partido con sólo dos ocasiones creadas. Por su contra, Mbappé salió victorioso y reforzado del Camp Nou.

Valdano se rinde a Mbappé

Jorge Valdano también quiso tener unas palabras para Kylian Mbappé después de su buen hacer y sus dos goles en el Clásico contra el Barcelona. El ex entrenador, futbolista y director general del Real Madrid opinó sobre la forma de liderar de un Kylian Mbappé, que en muchas ocasiones se ha discutido.

«Hay líderes técnicos, hay líderes emocionales, hay líderes sociales… hay muchas maneras de liderar», comenzó diciendo Valdano. «Un tipo que te mete goles a ritmo de uno por partido, ¿pero cómo no va a ser líder?», se preguntó durante su intervención en Movistar.

«¿Cómo no va a ser líder un tipo que va a ritmo de gol por partido?» Jorge Valdano y la trascendencia de Kylian Mbappé. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol #DeportePlus https://t.co/9WtLjrKpu8 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 25, 2026

«Liderar es tener influencia y el que mete gol tiene más influencia que nadie. Es una persona muy inteligente y lidera aunque no quiera», dijo Valdano sobre un Mbappé que este lunes tiene la oportunidad de ganar su primer Balón de Oro en la gala que se celebrará en Londres.