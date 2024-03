Real Madrid – Leipzig: horario y dónde ver el partido de Champions League en directo

Consulta el horario y el canal de televisión para ver el Real Madrid - RB Leipzig de la vuelta de octavos de la Champions League

El Real Madrid y el RB Leipzig se ven las caras en el Santiago Bernabéu en el choque de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Los de Carlo Ancelotti ganaron 0-1 en la ida con un gol de Brahim Díaz y esperan poder certificar su pase a los cuartos de final de la máxima competición, aunque son conscientes de que no lo tendrán nada fácil porque los alemanes lo pondrán todo para intentar darle la vuelta a la eliminatoria y firmar una machada que muy pocos han sido capaces de conseguir.

A qué hora es el Real Madrid – RB Leipzig

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al RB Leipzig para disputar el partido que corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El conjunto que dirige Carlo Ancelotti logró un buen resultado en Alemania al haber ganado al cuadro germano por 0-1 gracias al solitario tanto de Brahim Díaz. En aquel encuentro los alemanes firmaron un buen choque, pero la efectividad de los de Concha Espina fue suficiente para traerse de vuelta a la capital de España un resultado favorable que tratarán de hacer bueno para estar en el sorteo de los cuartos de final de la máxima competición continental que se celebrará el próximo 15 de marzo. Eso sí, los de Chamartín tendrán que sudar y no dar nada por hecho para sacar el billete para la siguiente ronda de este torneo con el que históricamente mantienen un idilio.

El cuadro merengue llega a este choque después de toda la polémica que rodeó el pinchazo que sufrió en Mestalla con Gil Manzano como protagonista anulando un gol a Jude Bellingham en el último segundo del duelo ante los de la ciudad del Turia. Por su parte, los alemanes ganaron este fin de semana por 1-4 a domicilio al Bochum, pero no están viviendo la temporada deseada, ya que se encuentran actualmente quintos en la clasificación de la Bundesliga. La UEFA ha programado este choque Real Madrid – RB Leipzig de la vuelta de los octavos de final de la Champions League para este miércoles 6 de marzo de 2024. El balón comenzará a rodar en el Santiago Bernabéu en el horario habitual de esta competición, que es a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. No debería producirse ningún problema que obligue al árbitro a retrasar la hora de arranque del encuentro.

Dónde ver por TV gratis y en qué canal el Real Madrid – RB Leipzig

El resultado es tan ajustado que en el Santiago Bernabéu se verá un partido apasionante en el que los pupilos de Carlo Ancelotti buscarán hacer goles para sentenciar la eliminatoria, mientras que los alemanes saldrán con todo para intentar darle la vuelta y poder ser ellos los que avancen hasta los cuartos de final de la máxima competición continental. Este Real Madrid – RB Leipzig se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+, que fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos de emisión de la Champions League en nuestro país. El canal escogido para retransmitir este duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League es Movistar Liga de Campeones, el cual hay que recordar que es de pago al que habrá que estar suscrito para poder disfrutar de él.

Además, todos aquellos aficionados del conjunto de Concha Espina y amantes de la mejor competición europea de clubes también podrán ver el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible en dispositivos como smarts TVs, ordenadores, móviles o tablets. Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofrecemos la mejor información previa que rodea a este duelo entre madridistas y germanos, como también la narración en directo del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – RB Leipzig desde una hora antes del arranque del mismo y todas las reacciones que se produzcan en el Santiago Bernabéu una vez que el colegiado señale el final del choque y, por tanto, de la eliminatoria.

Árbitro y estadio del Real Madrid – RB Leipzig

El Santiago Bernabéu sigue avanzando a un ritmo vertiginoso en sus obras y cada vez está más cerca de anunciarse el fin de éstas. Pese a ello, el estado de la reforma es muy avanzado y los aficionados ya están disfrutando de las nuevas ventajas y no será diferente en este Real Madrid – RB Leipzig correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Inaugurado en 1947, este estadio es capaz de acoger a más de 80.000 aficionados y este miércoles presentará un ambientazo brutal como las míticas noches de la Liga de Campeones, donde las gradas están teñidas de blanco y no dejan de animar a los suyos. Esta vez no será diferente y la hinchada merengue intentará dar ese plus a sus jugadores para sacar el billete para los cuartos de final de la máxima competición continental.

La rivalidad sobre el verde será máxima porque hay un pase a los cuartos de final de la Champions League en juego y ambos equipos lo quieren. Todos esperan que los protagonistas sean los futbolistas, pero siempre hay que poner un ojo en la actuación de los colegiados, que puede influir bastante en el marcador. La UEFA ha designado al italiano Davide Massa como el árbitro responsable para impartir justicia en el Real Madrid – RB Leipzig. Su compatriota Massimiliano Irrati estará a los mandos del VAR y será el responsable de advertir a su compañero para que vaya a revisar cualquier acción polémica que se le escape al monitor que estará instalado en la banda del Santiago Bernabéu.