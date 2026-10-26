La prensa se rinde al Real Madrid: «Mourinho da cátedra en el Camp Nou»

Mbappé puso los goles y Mourinho comparte con él los focos del día después. El triunfo del Real Madrid en el Camp Nou ha dejado una lectura que se repite en la cobertura nacional e internacional: el francés decidió un Clásico que devuelve emoción a la Liga y refuerza al entrenador portugués. El 1-2 frenó al Barcelona, redujo a tres puntos la distancia entre ambos y dio al conjunto blanco una victoria de enorme valor en un escenario de máxima exigencia.

Las crónicas destacan la eficacia de Mbappé, la intervención de Camavinga en el gol del triunfo y la respuesta colectiva de un Madrid que llegó sin Courtois. Los matices cambian según el medio, pero el resultado sitúa al delantero y al entrenador entre los protagonistas de una noche que altera el ánimo de la pelea por el campeonato.

OKDIARIO: «Mbappé asalta el Camp Nou»

«Mbappé asalta el Camp Nou» es el titular de la crónica de OKDIARIO. La información presenta el doblete del francés como la culminación de una actuación colectiva de gran nivel y subraya el peso del planteamiento de Mourinho. El triunfo aparece como una oportunidad para cambiar el rumbo de la temporada y acercarse al líder.

La cobertura de este periódico desarrolla también las decisiones que explican el resultado. «Mourinho tenía un plan y Mbappé puso los goles», titula uno de los análisis, que destaca el criterio de Bernardo, la entrada decisiva de Camavinga, el trabajo de Cucurella ante Lamine y la personalidad de Diomandé. El protagonismo del goleador queda acompañado por el de quienes sostuvieron y prepararon las jugadas.

La celebración del entrenador también tiene espacio. OKDIARIO recoge cómo Mourinho se lanzó de rodillas después del tanto definitivo, una imagen que retrata la importancia que el portugués concedía a ganar en el Camp Nou.

En Francia, Mbappé vuelve a abrir la Liga

L’Équipe coloca al delantero en el centro de su información. Su titular señala que, gracias a un doblete de Mbappé, el Real Madrid gana en Barcelona y relanza la Liga. El diario francés destaca que los blancos interrumpieron la serie de victorias del líder cuando buscaba su décimo triunfo liguero consecutivo.

La lectura tiene una consecuencia evidente, ya que el Madrid vuelve a mirar al Barcelona desde una distancia mucho más manejable. Mbappé llega, además, a la gala del Balón de Oro con una actuación de enorme repercusión, aunque el Clásico no modifica unos votos ya emitidos.

Italia une el doblete con la victoria de Mourinho

La Gazzetta dello Sport reparte el protagonismo entre el delantero y su entrenador. «El primer Clásico es de Mbappé: doblete y victoria para Mou», señala en su titular, traducido al español. La información también recoge la ocasión desperdiciada por Lamine y la derrota del Barcelona.

El enfoque italiano vincula así la capacidad del francés para resolver con el éxito del portugués en el banquillo. Dos nombres que explican buena parte del resultado: Mourinho preparó las respuestas del equipo y Mbappé convirtió las oportunidades en goles.

El contragolpe y Camavinga, bajo la lupa

En España, la Cadena SER destaca que Mbappé silencia el Camp Nou y vuelve a apretar la Liga. Su crónica concede importancia al impacto de Camavinga desde el banquillo y a la intervención de Lunin para evitar que el Barcelona se adelantara después del empate.

Mundo Deportivo recoge el doblete del francés y describe la acción del gol definitivo, iniciada por Bellingham y continuada por Camavinga antes del remate de Mbappé. El periódico también dedica una información a la celebración de Mourinho en la banda.

La agencia Reuters sitúa como claves el final de la imbatibilidad liguera del Barcelona y la reducción de la diferencia a tres puntos. Su relato resalta la acción de Camavinga para servir el segundo tanto al delantero francés.

El Madrid sale del Clásico con una victoria que tiene recorrido en la prensa. Los goles llevan la firma de Mbappé; las decisiones de Mourinho y el trabajo de sus compañeros completan la explicación. El Camp Nou dejó un campeonato más apretado y un equipo blanco con argumentos para creer en su reacción.