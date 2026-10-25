Mourinho tenía un plan y Mbappé puso los goles

Mourinho tenía un plan y Bernardo era una pieza fundamental para ejecutarlo. Su entrada en el once buscaba darle al Madrid la pausa y el criterio necesarios para superar la presión del Barcelona. El portugués ofreció apoyos, protegió la pelota ante el acoso azulgrana y eligió cuándo acelerar y cuándo conceder un respiro a sus compañeros. Esa lectura apareció en el origen del 0-1: recibió en campo propio, levantó la cabeza y cambió el juego hacia Cucurella en lugar de insistir por dentro, donde el Barça acumulaba jugadores. Su pase abrió el camino para la carrera de Diomandé y el posterior gol de Mbappé.

La apuesta también tuvo una exigencia defensiva. Bernardo trabajó junto a Tchouaméni para cerrar los pasillos interiores y dificultar las conexiones de Pedri y Fermín con el ataque. Mourinho le pidió disciplina para mantener las distancias y calidad para dar una salida cuando el Madrid recuperara. El portugués respondió a esa doble tarea y dio sentido a la sorpresa de la alineación: ayudó a sostener al equipo sin balón y tuvo la claridad necesaria para lanzar la jugada que adelantó a los blancos.

Camavinga se saca la espina

Camavinga se sacó la espina en el mejor escenario. El francés entró por Bernardo cuando el Clásico exigía piernas frescas y el Madrid necesitaba recuperar aire después del empate de Raphinha. Mourinho recurrió a él para sostener el centro del campo junto a Tchouaméni y reforzar las ayudas sobre el costado de Lamine Yamal. Su despliegue alivió a Cucurella y permitió al equipo responder con más energía a las acometidas del Barcelona en un tramo de enorme desgaste.

Pero su gran momento llegó en el minuto 86, cuando convirtió una recuperación en el origen del triunfo madridista. Camavinga se hizo con la pelota en campo propio, superó la primera presión con una conducción vertical y encontró la carrera de Mbappé con un pase preciso. El delantero resolvió para firmar el 1-2 y el francés puso su nombre en la acción decisiva del Clásico. Recuperó, avanzó y asistió: una intervención que reunió las condiciones por las que Mourinho había apostado por él para ese momento del encuentro.

Su aportación tuvo continuidad en el descuento, cuando el Madrid necesitó proteger la ventaja. Camavinga guardó la pelota, provocó faltas y ayudó a consumir unos segundos que valían oro, frenando el ritmo que el Barcelona quería imponer para buscar el empate. El francés aprovechó sus minutos con una actuación de enorme peso. Dio equilibrio cuando el equipo sufría, lanzó la jugada del gol y contribuyó a cerrar la victoria. Salió del Camp Nou con una asistencia decisiva y una respuesta sobre el césped.

Así sí, Kylian

Mbappé conquistó el Camp Nou con dos goles de delantero grande. El francés decidió el Clásico con un doblete que entregó la victoria al Real Madrid y castigó al Barcelona en dos momentos fundamentales. En el minuto 41 estuvo atento al centro de Diomandé y al despeje defectuoso de Gerard Martín para cazar la pelota en el área chica y poner el 0-1. Después, cuando el empate había devuelto la esperanza al estadio, apareció para resolver el encuentro: leyó la conducción de Camavinga, atacó el espacio y recibió su asistencia para definir cruzado con una frialdad tremenda. Dos oportunidades aprovechadas para llevarse un partido de máxima exigencia.

Su amenaza también condicionó la defensa azulgrana. Mbappé buscó constantemente la espalda de los centrales, midió sus desmarques y obligó al Barcelona a vigilar un espacio que el Madrid quería explotar. Esa profundidad dio una salida al equipo cuando recuperó la pelota y encontró su mejor expresión en el 1-2 del minuto 86. Mourinho tenía un plan y el francés puso los goles para hacerlo ganador. El delantero salió del Camp Nou con el Clásico en el bolsillo y una exhibición de eficacia justo antes de viajar a Londres para la gala del Balón de Oro.

Diomande es «un crack mundial»

Diomandé jugó el Clásico con una personalidad enorme. El costamarfileño se ofreció, encaró y utilizó su potencia para dar profundidad al Real Madrid en un escenario que exigía responder en cada acción. Su intervención en el 0-1 resumió su atrevimiento: recibió en carrera el pase de primeras de Cucurella, ganó la línea de fondo y puso un centro tenso que terminó aprovechando Mbappé después del despeje defectuoso de Gerard Martín. Una acción en la que convirtió un espacio en una oportunidad para golpear al Barcelona.

Su partido también tuvo mucho trabajo sin balón. Mourinho le exigió recorrido y compromiso para sostener al equipo, y Diomandé respondió con ayudas, carreras de recuperación y atención para acompañar el repliegue. Su capacidad física le permitió amenazar arriba y regresar cuando el Madrid perdió la pelota, un esfuerzo fundamental para reducir los espacios y evitar que los defensores quedaran expuestos. El extremo entendió que el Clásico también se jugaba en esos metros que tocaba recorrer hacia atrás.

Lo más llamativo fue la naturalidad con la que afrontó la presión. Diomandé jugó sin esconderse, pero también supo proteger el balón y dar una salida cuando sus compañeros necesitaron respirar. Las faltas que provocó ayudaron al Madrid a ganar metros, ordenar sus posiciones y frenar el empuje azulgrana. Dejó una actuación de peso por su participación en el gol y por todo lo que aportó alrededor de esa jugada. En el Camp Nou, el joven madridista demostró que tenía carácter para asumir noches grandes.

Lunin no es Courtois, pero casi

Lunin no es Courtois y tampoco se le debe echar en cara, pero se nota. El ucraniano fue titular en el Clásico por la baja de por gripe del belga y se mostró seguro, pero la realidad es que en el gol de Raphinha que supuso en el empate pudo hacer más. Y es que, pecó de manos blandas. Tampoco es justo compararle con el mejor del mundo.

Luego, se sacó la espinita sacando un gol casi cantado de Gerard Martín tras un cabezazo a la salida de un córner. Una intervención que impidió el tanto azulgrana mientras el Camp Nou amagaba con ponerse de pie para celebrarlo.

Así desconectó el Real Madrid a Lamine

Cucurella ganó una de las grandes batallas del Clásico. El lateral madridista tenía una idea que ejecutó a la perfección para ganar la partida a Lamine. El lateral español encimó en cuanto recibía la pelota a su compatriota, intentando quitarle el tiempo y el espacio que necesitaba para girarse y encarar. Le obligó a jugar incómodo, a soltar la pelota o a recibir de espaldas, lejos de las situaciones en las que podía hacer más daño. La intensidad también tuvo su riesgo: acumuló cuatro faltas, jugando al límite con una tarjeta que no vio. Su concentración atrás tampoco le impidió aparecer en la acción del 0-1, con ese pase de primeras que lanzó la carrera de Diomandé.

El trabajo también tuvo un respaldo colectivo. Tchouaméni cerró el camino hacia dentro cuando Lamine buscó acomodarse el balón en la izquierda, mientras la cobertura del centrocampista protegía la espalda de Cucurella si el extremo consigue salir por fuera. Esas ayudas permitieron al lateral acercarse con decisión y reducir las opciones del azulgrana para progresar después del primer regate. El Madrid consiguió que sus recepciones tuviesen poca continuidad y que tuviese que buscar apoyos para reiniciar el ataque.

Mucho más que un gol de rebote

El Madrid encontró el premio en el minuto 41 con una transición que castigó los espacios a la espalda de la defensa del Barcelona. Bernardo puso la pausa y eligió el camino: aguantó la presión y cambió el juego hacia la izquierda, donde Cucurella aceleró la acción con un pase de primeras para Diomandé. Ese toque fue fundamental para impedir que el conjunto azulgrana se reorganizara. El costamarfileño recibió en carrera, impuso su velocidad y alcanzó la línea de fondo para enviar un balón tenso al área. El Madrid había pasado de la recuperación a una situación de peligro con pocos pases y sin conceder tiempo al repliegue.

El centro encontró la intervención defectuosa de Gerard Martín, que dejó la pelota a merced de Mbappé tras el rechace. El francés estuvo donde tenía que estar y resolvió para poner el 0-1 antes del descanso. Hubo fortuna en cómo quedó el balón, pero el Madrid había provocado el problema con la claridad de Bernardo, la rapidez de Cucurella y la profundidad de Diomandé. Mbappé completó el trabajo con instinto de delantero, atento a la segunda jugada y preparado para convertir un despeje fallido en el primer golpe del Clásico.

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