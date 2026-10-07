Mbappé sospecha que no va a ganar el Balón de Oro y se enfada con el mundo

Mbappé empieza a sospechar que este tampoco será su año. El Balón de Oro es una de sus grandes ambiciones y, tal y como puede confirmar OKDIARIO, considera que no ha recibido el apoyo que esperaba. Ni del Real Madrid ni de Zidane como seleccionador galo. El francés cree que sus números merecían una defensa más contundente de su candidatura. El problema es que los dos tienen motivos para medir sus palabras.

El delantero quería que el Real Madrid se volcara con él. Que hiciera campaña y pusiera en valor una temporada con la que considera haber hecho méritos para ganar el premio. Desde su punto de vista, faltó respaldo. Pero el club tiene más jugadores y cualquier apoyo público exige cuidar también al resto. Lo que Mbappé interpreta como una falta de reconocimiento plantea a la entidad madridista un problema de equilibrios.

Zidane no se moja

Con Zidane sucede algo parecido. Mbappé esperaba un gesto del seleccionador, una declaración que reforzara sus opciones. Pero en Francia también está Dembélé. El técnico tiene que gestionar a los dos y pronunciarse por uno supondría dejar al otro en un segundo plano. Para el delantero, el silencio resulta insuficiente. Para su entrenador, elegir tiene consecuencias dentro del vestuario.

Mbappé quiere el Balón de Oro y cree que ha hecho lo necesario para ganarlo. Esa ambición explica el peso que concede al premio, aunque no permite dar por probado cada supuesto desencuentro. De hecho, el propio jugador ha rechazado públicamente las informaciones sobre su enfado con una respuesta cargada de ironía: «Sí, pues sí, y me enfadé con mi tía abuela también». Su versión es clara: niega el conflicto.

De hecho, Mbappé empieza a creer que tampoco esta vez ganará el Balón de Oro. Esa sospecha está detrás de su malestar: considera que ha hecho méritos para llevarse el premio y esperaba más apoyo tanto de su club como de su selección a través de Zidane, su seleccionador. El francés ve cómo se acerca la decisión sin el respaldo público que quería y teme volver a quedarse a las puertas.

El Villarreal, en el horizonte

Mientras se discute sobre apoyos y candidaturas, el francés tiene por delante un objetivo mucho más inmediato: llegar al encuentro contra el Villarreal. Su ausencia con Francia no puede atribuirse al Balón de Oro. El Real Madrid comunicó una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda y su regreso dependerá de la evolución de esas molestias.

El campo vuelve a ser su mejor argumento. Mbappé puede reclamar reconocimiento, esperar el respaldo del club y querer que Zidane se pronuncie. Pero los goles son lo que está en su mano. Ante el Villarreal tendrá, si está disponible, otra oportunidad de defender una candidatura que considera suficientemente acreditada y que, además, ya está decidida, puesto que las votaciones ya están cerradas.