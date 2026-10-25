Mbappé y Lamine: un Clásico de oro

El Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este domingo en el Camp Nou (21:00 horas) con mucho más que tres puntos en juego. El Clásico también reúne a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, las dos grandes referencias ofensivas de sus equipos, en la víspera de la entrega del Balón de Oro. El lunes 26 de octubre, Londres acogerá una gala a la que ambos llegan entre los candidatos. Antes, tendrán una batalla que resolver sobre el césped.

El partido ofrece un escaparate inmejorable para reivindicarse, aunque las votaciones ya están cerradas y lo que ocurra en el Camp Nou no modificará el resultado del premio. Sí marcará la conversación de las horas previas. Ganar un Clásico, decidirlo y superar al gran referente del eterno rival tiene un valor que trasciende cualquier clasificación individual.

Para Mbappé, el desafío empieza por el Madrid. El francés será la principal amenaza de un equipo que necesita salir de Barcelona con una victoria para recortar distancias y reforzar el proyecto de Mourinho. Su duelo con Lamine tendrá una dimensión mundial, pero el delantero sabe que su mejor argumento será acercar a los blancos al triunfo.

Mbappé tiene las llaves del ataque

La ausencia de Vinicius por sanción aumenta la responsabilidad de Mbappé, que será la referencia ofensiva madridista. Mourinho necesita su velocidad, sus movimientos y su capacidad para convertir una recuperación en una ocasión de gol. Ante una defensa adelantada, elegir bien cuándo arrancar puede resultar tan importante como acertar en la definición.

El francés tendrá que interpretar los espacios junto a Diomande y conectar con Bellingham, cuya llegada desde atrás ofrece al Madrid otra vía para atacar el área. También será importante la precisión de Güler. Para amenazar la espalda del Barcelona, el equipo necesita encontrar al futbolista capaz de dar el pase en el momento adecuado.

Mbappé afronta una noche para ejercer de líder. Pedir la pelota cuando el Madrid consiga salir, ofrecer profundidad cuando esté sometido y resolver cuando aparezca la oportunidad. En un encuentro de este tamaño, cada ocasión puede pesar mucho. El equipo de Mourinho necesita que su delantero convierta esa exigencia en una ventaja.

Lamine, el gran peligro por la derecha

Enfrente estará Lamine Yamal, el futbolista capaz de desequilibrar el ataque azulgrana con un regate, una asistencia o un disparo. Su amenaza nace en la derecha y obliga al Real Madrid a cuidar especialmente su costado izquierdo. Ahí aparece Cucurella, que necesitará coordinación con las ayudas para evitar que el extremo reciba con tiempo y espacio para encarar.

El reto madridista será contenerlo sin hundirse durante todo el partido. Si el equipo pierde cada balón que recupera, permitirá que Lamine vuelva a intentarlo una y otra vez. Defenderlo también exigirá tener posesiones con continuidad y obligar al Barcelona a correr hacia su propia portería.

El azulgrana buscará conducir a su equipo a una victoria que amplíe la distancia sobre el Real Madrid. Mbappé pretende exactamente lo contrario: castigar los espacios, silenciar el Camp Nou y devolver a los blancos a la pelea. Dos maneras diferentes de decidir un partido y una misma ambición por dominar el escenario.

El lunes llegará la gala, la alfombra roja y los trajes. El domingo, Mbappé y Lamine tendrán el Clásico para demostrar quién manda en el campo. Ganar es importante para ambos, pero capital para un francés que tiene que empezar a dar más.