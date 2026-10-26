Flick evita la polémica arbitral: «No quiero dar titulares»

Hansi Flick quiso llevar la previa del Clásico al terreno futbolístico. El entrenador del Barcelona evitó entrar en el debate sobre el Real Madrid y los árbitros y centró su comparecencia en las exigencias de un encuentro que afronta con confianza, pero también con respeto por el rival. El alemán destacó la calidad del conjunto blanco, elogió la trayectoria de José Mourinho y explicó algunas de las claves para competir ante un equipo especialmente peligroso en los últimos metros.

«Prefiero centrarme en el partido y no me importan las otras cosas. No quiero dar titulares, quiero centrarme en mi equipo», respondió cuando le preguntaron por el discurso madridista sobre el arbitraje. Mantuvo esa posición al ser cuestionado por las palabras de Fermín. «Tengo confianza en los árbitros. Todos somos parte del juego. Es importante que nos protejamos», aseguró, antes de insistir en que no quería profundizar en esa controversia.

Un bloque compacto para frenar a Mbappé

En lo deportivo, Flick puso el foco en las distancias entre sus jugadores para controlar la amenaza de Mbappé. El técnico sabe que defender con la línea adelantada exige coordinación y una presión eficaz sobre el poseedor. «Para nosotros lo importante es nuestro posicionamiento, con pelota y sin balón. Hay que mantener una buena distancia entre líneas y ser compactos», explicó.

El alemán respaldó también a sus defensores. Destacó que Cubarsí y Gerard están completando una gran temporada, se complementan y continúan creciendo juntos. Su trabajo será importante ante un Madrid al que espera «con mucha confianza» y del que subrayó la calidad de sus futbolistas en el último tercio. «Hay que tener cuidado y estar preparados», advirtió.

Otra de sus preocupaciones estuvo en el balón parado. Flick reconoció que el conjunto blanco es uno de los mejores en esa faceta por su fortaleza física y confirmó que el Barcelona había trabajado para responder a ese peligro. «Hay que defender mejor. Espero que podamos demostrarlo mañana», señaló.

Respeto por Mourinho y confianza en Rodri

Flick dedicó palabras de reconocimiento a Mourinho, con quien recordó haberse reunido en Madrid durante su etapa como ayudante de Joachim Löw. El entrenador azulgrana valoró tanto sus éxitos como la consideración que le tienen los futbolistas que han trabajado con él. «Cada jugador que estuvo a sus órdenes habla de él con mucho respeto. Es un colega muy exitoso», afirmó.

También destacó el impacto de Rodri en el centro del campo. Según explicó, el club vio en su incorporación una oportunidad para dar otro paso competitivo y los primeros encuentros han confirmado esa impresión. Su asociación con Pedri ofrece al Barcelona una combinación de enorme calidad. «Estoy muy contento de que esté aquí. Todos estamos contentos con él», aseguró.

El técnico tuvo además palabras de elogio para Xavi Espart, del que destacó su rendimiento y su potencial. Flick recordó que el fútbol profesional exige responder en el campo y consideró que el joven está aprovechando sus oportunidades, aunque todavía tiene margen para mejorar.

Las bajas y la respuesta al PSG

La comparecencia también sirvió para confirmar la ausencia de Koundé. El Barcelona no quiere asumir riesgos con el defensa y Flick reconoció que, aunque la baja llega en un momento incómodo, el equipo debe aceptarla. También lamentó la lesión de Dani Olmo, que se encontraba en un gran momento y tendrá que perderse varios partidos.

Respecto a la derrota ante el PSG, explicó que el cuerpo técnico había revisado el encuentro con los jugadores. Rescató aspectos positivos, pero admitió que existen situaciones que necesitan corregir. El Clásico aparece como una oportunidad inmediata para comprobar esa respuesta y seguir creciendo como equipo.

Flick cerró su análisis reivindicando la dimensión de una cita que trasciende la clasificación. «El Clásico es diferente, el mejor partido que nuestro deporte nos ofrece», afirmó. Sabe que en juego hay tres puntos, pero también todo lo que rodea a un encuentro seguido en todo el mundo. Su mensaje antes de recibir al Madrid fue de confianza: «Estamos listos y tenemos confianza en el equipo».