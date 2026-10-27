La censura china impide a los ciudadanos del país saber lo que Mbappé dijo sobre Mao

La polémica de Kylian Mbappé por sus palabras sobre el antiguo dictador chino Mao Zedong tiene una gran incongruencia. En medio de todo el revuelo por el veto de China a la retransmisión de los partidos de la Liga en respuesta a la broma del jugador del Real Madrid en una entrevista, sus ciudadanos pueden no llegar a conocer realmente el motivo de la censura contra el francés.

Esto se debe a que los medios oficiales e incluso la inteligencia artificial están privando a los ciudadanos chinos de esa información. Con el actual presidente de la República China, Xi Jinping, la población del país asiático no tiene acceso a ese fragmento de una charla en la que Mbappé bromea con el meme en el que se le compara con Mao Zedong.

Estas fueron las palabras por las que el delantero madridista ha tenido que pedir perdón tras originarse el revuelo: «Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos». La Liga, en boca de Javier Tebas, también se ha disculpado y ha asegurado que tomará medidas contra aquellos que se expresen como lo hizo Kylian citando el meme del antiguo dictador chino.

Según ha publicado el corresponsal de ABC en China, Jaime Santirso, las respuestas de distintas IA cuando se le pregunta por el motivo de la censura del país a Mbappé son las siguientes: «Lo siento, no te puedo trasladar esta información. Haga otra pregunta» y «La disculpa se produjo después de una ola de críticas en las redes sociales chinas, donde la entrevista con Mbappé circuló ampliamente durante el fin de semana».

Así lo comunicaba dicho periodista: «Hay una enorme ironía en todo este escándalo: los chinos saben que Mbappé ha dicho algo supuestamente ofensivo, pero la gran mayoría de ellos no sabe exactamente qué, porque los medios oficiales y hasta las IA no pueden contarlo». Habrá, sin duda, más episodios en el lío entre el francés y China.