El capote de Carvajal a Vinicius en su peor momento: «Es una persona excepcional»

Dani Carvajal ha concedido una entrevista en la que ha hecho un repaso a la actualidad del Real Madrid después de la victoria del equipo de Mourinho después del Clásico. La leyenda del club, que se incorporó a la disciplina del Getafe hace unos días, quiso tener unas palabras de cariño para Vinicius en el peor momento del jugador brasileño en el Real Madrid. También habló sobre su relación con Arbeloa y cómo vivió sus últimos días en el Real Madrid.

Dani Carvajal vive días de felicidad después de fichar por el Getafe hace unas semanas y ya es titular en el equipo de Bordalás. La leyenda del Real Madrid llegó gratis al Coliseum después de acabar contrato en el conjunto blanco y ya ha disputado dos partidos completos con el equipo azulón contra el Rayo Vallecano y el Athletic Club, respectivamente. Ahora, días después del Clásico ha concedido una entrevista en la que ha hablado de la actualidad del Real Madrid.

«Estaba nervioso. Me pareció un partidazo. Los dos hicieron un gran partido, pero sobre todo el Madrid, que no le perdió la cara al choque en ningún momento. El Madrid dio un golpe en la mesa. Se ve diferente, pero lo vi con la camiseta del Madrid puesta», afirmó Carvajal, que también quiso hablar de la nueva demarcación de Valverde en el lateral derecho: «Es muy polivalente. Por sus condiciones físicas, va como un avión para arriba y para abajo, tiene gran golpeo y mucho recorrido. Lo está haciendo muy bien».

Carvajal apoya a Vinicius

Carvajal, en esta entrevista concedida al diario AS, también quiso tener buenas palabras para Vinicius en el peor momento del jugador brasileño en el Real Madrid. «Es una persona fantástica. Trae una alegría al vestuario inmensa. Y no ha dudado nunca en echarse el equipo a la espalda, en pedir balones cuando los partidos estaban más complicados y eso es de valorarlo. Un jugador que no se esconde nunca», afirmó.

«Creo que Vini, objetivamente, ahora mismo, con la expulsión que el otro día, con las dudas sobre si tiene que jugar, si no… pues no es plato de buen gusto para absolutamente nadie. Pero Vini se ha repuesto ante situaciones más complejas. Tiene que estar tranquilo, acaba de renovar, tiene años por delante, es un jugador espectacular y vamos a volver a ver a ese Vini arrollador en nada», comentó Dani Carvajal tras ser cuestionado sobre si Vinicius volverá a ser el de siempre.

En una entrevista concedida en la Cadena SER, también habló sobre su relación con Arbeloa y cómo vivió sus últimos días en el Real Madrid. «Mi forma de entender este deporte era trabajar y estar preparado. ¿La frialdad de Arbeloa? Esa pregunta tiene que ir a Álvaro sobre el porqué de sus declaraciones», opinó.