Cañizares, durísimo con el Real Madrid: «Esperpento, fracaso…»

El Real Madrid vivió en Albacete una aciaga noche copera de las que se recuerdan durante años. Real Unión, Alcorcón o Alcoyano son algunos de los ejemplos más recientes en este siglo. El partido que suponía el estreno de Álvaro Arbeloa en el banquillo acabó con una derrota por 3-2 en los minutos finales, evidenciando el mal momento del equipo. El nuevo entrenador blanco evitó calificar la eliminación como un fracaso en rueda de prensa, a lo que ha respondido el ex portero Santi Cañizares. «Aunque no lo quiera nombrar, es un fracaso absoluto del Real Madrid», ha señalado.

Cuestionado en la sala de prensa del Carlos Belmonte al respecto, Álvaro Arbeloa explicó si consideraba un fracaso la derrota ante el Albacete. «No tengo miedo al fracaso. El que lo quiera calificar así, lo entiendo. Esto es algo que nos va a hacer mejorar. He fracasado muchas veces, he sufrido eliminaciones duras, peores que esta, y tengo toda la ilusión del mundo de volver mañana a Valdebebas», declaró el técnico salmantino tras el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey.

Arbeloa se mostró crítico con el equipo, consigo mismo y descartó la idea de que la eliminación puede ayudar para aligerar la carga de partidos del calendario. «Perder aquí nunca es un alivio. Tendremos más tiempo para trabajar, pero no era el plan. Tenemos mucho margen de mejora física y para eso está Antonio (Pintus). Hace falta», señaló el ex entrenador del Castilla. Arbeloa mencionó hasta en dos ocasiones el estado físico de la plantilla, que el club pretende mejorar con la reincorporación del preparador Antonio Pintus al primer equipo. La negativa a incorporar al italiano a su cuerpo técnico fue uno de los motivos que precipitó la salida de Xabi Alonso.

Cañizares y la gestión del Real Madrid

Santi Cañizares ha hecho una crítica más dura contra el Real Madrid en su última intervención en El Partidazo de la Cadena COPE. «Aunque no lo quiera nombrar (Arbeloa), es un fracaso absoluto que el Real Madrid quede eliminado. No quiere nombrar Arbeloa esa palabra…», ha iniciado su exposición el que fuera guardameta del conjunto blanco, entre otros. El ex portero sí destacó otras palabras del nuevo técnico merengue en rueda de prensa: «Hay algo que me gusta de lo que dice, que para ganar hay que perder muchas veces. Para llegar al éxito hay que fracasar muchas veces. Pero lo de hoy es un esperpento, así de claro».

😡 @santicanizares, muy duro con el @realmadrid tras la derrota en Albacete 👎 «Es un fracaso absoluto, es un esperpento» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/YxjaaUCo3W — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 14, 2026

Cañizares también ha cuestionado las recientes decisiones que se han tomado en el Real Madrid, que comenzó la semana con la destitución de Xabi Alonso y ha prolongado la inestabilidad con una derrota en Copa ante un equipo de Segunda División. «La gestión en general de la semana es un esperpento. Muchas veces en fútbol, haciendo las cosas bien, a veces te salen mal. Cuando las haces mal tienes más porcentaje de que te salgan mal», concluyó el ex portero.