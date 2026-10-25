Barcelona – Real Madrid: la clásica final por la Liga

El Real Madrid visita al Barcelona en el Camp Nou (21:00 horas) en un Clásico que puede marcar el rumbo de la pelea por la Liga. El equipo de José Mourinho llega después de cuatro victorias consecutivas y con el objetivo de reducir los seis puntos que le separan del liderato. El portugués regresa al estadio azulgrana al frente de un conjunto blanco que busca confirmar su mejoría en uno de los encuentros más exigentes de la temporada. Por otro lado, los azulgranas se quieren levantar tras sufrir en París la primera derrota de la temporada y dar, de paso, el golpe definitivo a su máximo rival por el título.

La clásica final por la Liga llega al Camp Nou. Es cierto que por delante queda todavía toda una temporada, ya que esta jornada es la décima del campeonato. Pero si el Barcelona gana, esos nueve puntos de distancia serán una losa inicial difícil de superar para el equipo madridista.

El Barcelona busca contra el Real Madrid el mejor arranque liguero de la historia de la Liga. Lo logrará si gana el Clásico con diez victorias consecutivas, superando un récord que tenían los blancos en la época de Miguel Muñoz como entrenador. Ahora lo puede superar un Hansi Flick que lleva dos Ligas consecutivas y que en su tercer año como técnico culé ha comenzado con nueve victorias seguidas. El entrenador germano también buscará su victoria número 100 como técnico blaugrana.

Una defensa cogida con alfileres

Tras nueve victorias seguidas en Liga y dos en Champions, el Barcelona perdió su primer partido contra el PSG justo antes del Clásico. Una goleada que dejó claro que la defensa culé es el punto más débil de los de Hansi Flick. Y llega al duelo contra el Real Madrid cogida con alfileres tras sufrir las lesiones de Eric García y Jules Koundé. El francés ha intentado llegar hasta el último minuto, pero no lo ha logrado.

Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo formarán la defensa del Barcelona contra el Real Madrid. Será la misma que jugó ante el PSG. No tiene más Hansi Flick. Cualquier inconveniente con estos cuatro futbolistas obligará al alemán a efectuar un invento.

La llave de Rodri y el efecto Lamine

Rodri y Lamine Yamal serán dos piezas claves contra el Real Madrid en el Clásico de Liga de este domingo. El primero ya tiene un Balón de Oro y el segundo lo buscará el lunes. El primero le da el control y la manija del partido a su equipo y el segundo explota los duelos con su calidad y desequilibrio.

Rodri puede tener la llave del Clásico en sus pies tras la hora de descanso que le dio Flick en París. Si llega fresco de piernas y de ideas, su influencia en el juego puede ser determinante. Lamine Yamal será el encargado de poner la magia al ataque azulgrana. Ya sabe lo que es marcarle al Madrid y quiere volver a ser decisivo en un partido de este nivel, con todos los ojos del mundo mirándole.

Todo o nada

El Real Madrid visita el Camp Nou con una oportunidad que vale mucho más que tres puntos. El Clásico aparece como el escenario perfecto para confirmar su reacción, recortar distancias en la Liga y demostrar que el equipo de José Mourinho empieza a estar preparado para las grandes batallas. Después de cuatro victorias consecutivas, las dos últimas con sendos 4-1 contra el Sevilla y el Leipzig, los blancos afrontan el examen con mejores sensaciones y una obligación: ganar para cambiar el paso del campeonato.

La diferencia de seis puntos convierte la cita en un encuentro de enorme trascendencia. Una victoria dejaría al Madrid a tres del liderato. Una derrota ampliaría la distancia a nueve. Hay margen por delante, pero el vestuario sabe que salir vencedor de Barcelona supondría un impulso que iría más allá de la clasificación. Sería la confirmación de que los ajustes de las últimas semanas tienen recorrido.

Mourinho vuelve al Camp Nou

Mourinho vuelve al Camp Nou como entrenador del Real Madrid más de una década después. Conoce el escenario, la presión y todo lo que rodea a un partido que paraliza el fútbol. También sabe que las buenas actuaciones anteriores no conceden ninguna ventaja cuando empieza a rodar el balón. Su equipo llega reforzado, pero tendrá que sostener esa mejoría en un ambiente que exigirá personalidad, concentración y respuestas cuando aparezcan las dificultades.

El portugués ha encontrado motivos para confiar. El Real Madrid juega con más claridad, reparte mejor el peligro y está convirtiendo sus ocasiones en goles. Ahora necesita trasladar esa versión al Clásico. Mbappé será la principal referencia ofensiva y Bellingham tendrá que aparecer cerca del área, donde su movilidad y su capacidad para interpretar los espacios pueden resultar decisivas. La conexión entre ambos será una de las vías para encontrar el gol.

La gran oportunidad de Diomande

En la izquierda llegará la gran oportunidad de Diomande. La sanción de Vinicius abre la puerta al marfileño, que será titular después de una actuación sobresaliente contra el Leipzig. Su volea y su asistencia a Mbappé reforzaron la confianza de un futbolista que empieza a justificar la apuesta del club. Tiene velocidad para castigar los espacios, potencia para sostener los duelos y disposición para ayudar a su lateral. El Clásico le ofrece un escaparate enorme.

Valverde, una pieza clave del plan

Valverde apunta al lateral derecho como otra de las piezas importantes del plan. Desde ahí puede aportar recorrido, intensidad y una salida que permita al Madrid avanzar con metros por delante. Mourinho también dispone de la alternativa de Dumfries para adelantar al uruguayo, una variante que mantiene abierta la composición definitiva del equipo. La prioridad será encontrar un equilibrio que permita atacar sin quedar expuesto.

El Madrid necesita un partido completo. Courtois para responder cuando toque, firmeza atrás, criterio en el centro y contundencia arriba. Ganar los duelos, cuidar el balón y elegir bien cuándo acelerar. El Clásico llega cuando el equipo empieza a reconocerse y ofrece una oportunidad para convertir la mejoría en un golpe de autoridad. Mourinho regresa al Camp Nou con un conjunto blanco que quiere acercarse al liderato y demostrar hasta dónde puede competir.

Barcelona – Real Madrid: posibles onces