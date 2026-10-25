Balde se lleva el balón con el brazo en el área pero el VAR no intervino para pitar el penalti en el Clásico

Alejandro Balde se lleva el balón con el brazo en el área, en una disputa con Kylian Mbappé, pero Martínez Munuera no pitó penalti. Desde el VAR, Iglesias Villanueva lo dejó pasar y evitó llamarle, a pesar de que el futbolista del Barcelona estaba agarrando al delantero madridista y se sirve de su brazo para intentar acomodar el esférico y poder controlarlo, aunque finalmente no se llevó la posesión. Un penalti que se fue al limbo cuando el partido iba empate a uno.