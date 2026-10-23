Alonso también se entromete en el fichaje de Jarell Quansah por el Real Madrid

Jarell Quansah (Warrington, 29 de enero de 2003) es una de las grandes joyas del fútbol inglés y un defensa que está en la lista de los directores deportivos de los mejores equipos del mundo. En Inglaterra informaron hace días que el Real Madrid está siguiendo de cerca al jugador y ahora también aseguran que el Chelsea de Xabi Alonso quiere hacer un acercamiento para llevarse al jugador. Arsenal y Liverpool también siguen de cerca las evoluciones del joven jugador del Bayern Leverkusen.

Jarell Quansah se ha confirmado en los últimos meses como uno de los centrales más prometedores del mundo por sus buenas actuaciones con el Bayer Leverkusen que le llevaron al pasado Mundial e incluso al once titular de la selección inglesa. Este central de 23 años, que salió de la cantera del Liverpool, se marchó a Alemania en verano de 2025 después de que el Leverkusen pagara 35 millones por él y en temporada y media ya ha justificado la inversión.

Tal es así que ahora los clubes más importantes de la Premier League están locos por volver a llevar a las islas al central de 23 años que está valorado en 50 millones de euros. Desde Inglaterra ya se habla de un fuerte interés del Arsenal para hacerse con el joven central y en Alemania incluso han informado que le Bayern Leverkusen ha rechazado una oferta de 65 millones procedente del Emirates por el futbolista, que se pronunció sobre el tema hace unos días: «Solo tengo que concentrarme en jugar la temporada, jugar tantos partidos como pueda e intentar mejorar. Eso es todo lo que puedo hacer».

Jarell Quansah y el Real Madrid

Según informa BBC Sports y Bild, el Chelsea ha sido el último equipo que se ha unido a la lista de candidatos para hacerse con el fichaje de Jarell Quansah. Xabi Alonso quiere reforzar su defensa en su primer año en Londres y habría puesto los ojos en el joven central de 23 años que ya es internacional por la selección inglesa y que también sigue el Real Madrid.

El Real Madrid está peinando el mercado buscando un central a corto y largo plazo y hace unas semanas el Bild informó que uno de los nombres que está en la lista de la dirección deportiva blanca es el de Jarell Quansah. En caso de hacer una oferta, el club blanco tendría que pelear contra los mejores equipos de la Premier League, incluido el Liverpool, que puede hacer activa una cláusula de recompra por 70 millones de euros.