El heroico Partizán de Joan Peñarroya mide la sequía del Real Madrid de Pedro Martínez

Hace menos de un año, concretamente el 9 de noviembre de 2025, el Barcelona despedía a su entrenador, Joan Peñarroya, por la crisis de resultados en la que estaba sumido el equipo culé tras enlazar la segunda temporada sin títulos. Menos de 20 días después, una inesperada rendija se abría para el catalán. Zeljko Obradovic, la mayor leyenda de los banquillos del baloncesto europeo, dimitía como técnico del Partizán. En medio de un clima caótico, con la afición serbia pidiendo a su líder que continuase y con un balance entonces de cuatro victorias y nueve derrotas en los primeros 13 partidos de la Euroliga, Peñarroya asumía y hacía las maletas hacia Belgrado para afrontar una misión imposible.

Logró lo que se puede considerar un pequeño gran milagro: levantó al histórico conjunto balcánico, que sumó 12 triunfos y 11 tropiezos más con una plantilla cogida con pinzas de la que muchas de sus estrellas habían huido tras la marcha de Obradovic. Véase Jabari Parker, Sterling Brown o Tyrique Jones. En la Liga ABA, Peñarroya llevó a Partizán hasta la final, en la que los suyos sucumbieron ante el no europeo Dubai Basketball.

El éxito del ex del Barça es haber mantenido esa inercia positiva hasta los inicios de esta temporada, llegando a su cuarto partido en la Euroliga en pleno de victorias. Todo lo contrario que un Real Madrid que este jueves a las 20:45 horas recibe en el Movistar Arena a un Partizán que, con Peñarroya al frente, medirá la sequía de los de Pedro Martínez.

Estos han encadenado tres derrotas en los primeros partidos del campeonato y, aunque todos han sido fuera de casa, llegan completamente exigidos a conseguir su primera victoria para comenzar la escalada. Bien es cierto que ninguno de los tres rivales de Partizán hasta la fecha pasó el pasado curso del decimotercer puesto (Olimpia Milan, Paris y Bayer de Múnich) y también que las salidas de los blancos no han sido un camino de rosas (Dubái, Anadolu Efes en Estambul y Hapoel en Sofía), pero eso no borra las dinámicas de uno y otro.

Pedro Martínez se somete a su primer juicio, si se puede denominar ya así en una cuarta jornada, con confianza absoluta en su planteamiento y su idea de juego, una que «no se ve de la noche a la mañana»: «Hay que tener paciencia, tranquilidad y perseverancia, hacer lo que estamos haciendo y no caer porque hayamos perdido partidos. No podemos pensar que tenemos que hacer las cosas muy diferentes a como las estamos haciendo. Tenemos que hacer lo que estamos haciendo mejor y para eso entrenamos cada día».

Sin Deck ante un Partizán en racha

«La Euroliga es muy importante, muy difícil y sabemos que sacar partidos adelante es muy complicado porque tenemos algunos jugadores nuevos que necesitan su tiempo. Lo que estamos entrenando no sale de la noche a la mañana, necesita repeticiones y esfuerzo», añadió. El catalán no contará con un Gaby Deck que ha recaído de la lesión en el hombro izquierdo con la que regresó de la última ventana internacional.