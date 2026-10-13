«Ya están los subnormales con lo de ’12 de octubre nada que celebrar’ y sacando la bandera de Palestina, qué gentuza»

Un fragmento de la narrración del partido entre el Cádiz y el Sporting de Gijón de este pasado domingo está haciéndose viral y revolucionando las redes sociales. El narrador en cuestión es Luis Eduardo García, periodista asturiano que cubre los partidos del equipo rojiblanco para Es Radio y que está dando mucho que hablar por unas declaraciones apoyadas por muchos y criticadas por la izquierda más radical a raíz de lo que ocurre en muchos estadios de nuestro país en el Día de la Hispanidad.

«Ya están los subnormales con lo de ’12 de octubre nada que celebrar’, sois más tontos… ¿Qué sois turcos, otomanos? ¿De dónde sois? Hay gentuza en todos los campos diciendo ’12 de octubre nada que celebrar’ y sacando la bandera de Palestina, ¡iros a la mierda que han puesto columpios! 12 de octubre, día grande de España, la Hispanidad, Día del Pilar. Me caliento de verdad…», comentaba indignado Luis Eduardo García en antena durante el encuentro, que terminó con victoria para los visitantes por 0-1.

Obviamente, los comentarios en redes sociales se han sucedido. «Por favor que alguien me diga quien es este locutor. La mejor narración de la historia, ni Iniesta ni hostias jajajaja», decía precisamente el usuario que ha publicado el vídeo con la narración del comunicador asturiano, que acumula casi 20.000 reproducciones y todo apunta a que va a sumar muchas más durante las próximas horas.

Por favor que alguien me diga quien es este locutor. La mejor narración de la historia, ni Iniesta ni hostias jajajaja https://t.co/QlxkkVr778 — Dr House 🇪🇦🇺🇦🗽✝️ (@mcelpmqop) October 12, 2026

El Día de la Hispanidad vuelve a generar controversia en determinados estadios de fútbol de España, donde algunos sectores de la grada aprovechan los partidos para mostrar su rechazo a esta festividad y a los símbolos nacionales. Estas protestas se producen especialmente en entornos donde tienen presencia grupos ultras de ideología radical de izquierdas o vinculados al independentismo, que consideran la celebración una exaltación del nacionalismo español y cuestionan su significado histórico. A través de pancartas, cánticos y mensajes exhibidos durante los encuentros, estos aficionados expresan una postura contraria a la celebración de la Fiesta Nacional, convirtiendo en ocasiones las gradas en un escenario de confrontación política.

El fútbol español lleva décadas conviviendo con la presencia de grupos ultras que más allá de su apoyo a sus respectivos equipos utilizan los estadios como altavoz para reivindicaciones ideológicas, políticas y territoriales. La polémica vuelve a poner sobre la mesa el papel de la política en el deporte y el debate sobre los límites de la expresión ideológica en los estadios, especialmente en fechas señaladas como el 12 de octubre.