Xavi Hernández comparece horas antes del choque ante el Getafe de esta decimoctava jornada de la Liga Santander en la que el Barcelona buscará seguir al frente de la clasificación. Con los descansos que dio ante el Ceuta, se puede deducir un esbozo de lo que planea el entrenador ante el cuadro azulón en lo que será la vuelta del equipo al Camp Nou tras una serie de partidos lejos de su feudo. El egarense destacó que el partido puede ser uno de los que se complican como ya les pasó ante Rayo Vallecano o Espanyol.

Getafe

«Ganan muchos duelos, segundas jugadas, atacan por banda. Quique trabaja bien el nivel defensivo. Imagino al Getafe en bloque bajo y medio. Debemos tener paciencia y mover bien la pelota. Esperemos ganar tres puntos importantísmos».

Reforzarse

«El tema de Memphis es porque él tenía la propuesta del Atlético. Él no estaba cómodo en la situación que estaba, no se sentía útil. Yo lo entiendo. El club ingresa un dinero y ahora valoraremos qué hacer. A ver cómo tenemos el fair play. Si podemos reforzar la baja de Memphis, mejor, pero tampoco sería algo trascendente. Ver qué podemos fichar y a quién podemos fichar. Está difícil la cosa».

Cuatro centrocampistas

«Valoraremos, depende del partido. Es un partido que tenemos que abrir el campo, arrancar por bandas. Ellos acumulan mucha gente. Tenemos alternativas para que el contrario no sepa cómo atacaremos. Tres puntos en juego. Es una opción. Tenemos diferentes opciones y muy válidas».

Real Sociedad

«Pedíamos jugar en casa, delante de nuestro público. Jugar en el Camp Nou es una ventaja y garantía de que estando bien, difícilmente se nos puede escapar. Delante de nuestro público los jugadores se vienen arriba. La Real Sociedad es de las que más en forma están. Imano hace un trabajo extraordinario. Me quedo con que jugamos en casa. Hay que demostrar en el campo».

Carrasco

«El Barça entra en un tema de negociación. El Club se queda con esta opción a final de temporada. Ya veremos si nos interesa. Por lo menos tenemos esa opción de compra».

Araujo y De Jong

«Están disponibles pero vuelven de molestias. Mañana decidiremos. Les pregunto a ellos, si se ven al cien por cien. No podemos jugar con jugadores al 80%. Mañana decidiremos. Están disponibles para entrar en la lista.».

Calendario

«Al final, hemos perdido puntos en el Bernabéu. También contra Rayo y Espanyol. Mañana es un partido de esos. Cualquier partido es difícil. Girona, Betis, Sevilla… no tenemos un calendario fácil. Partidos complicados. Tenemos un calendario muy exigente».

Gavi

«Las charlas y vídeos que le preparamos. Gavi pasa por muchas sesiones de vídeo. La inmadurez de la edad hace que a veces no se compatibilice con el equipo. Está madurando muy bien. Ha mejorado, está madurando, es inteligente, para la corta edad que tiene ha madurado mucho. Compite cada día mejor».

Euforia

«Mantener exigencia e incrementarla si cabe. No debemos relajarnos. Tenemos que evitar eso. Nos sentimos partícipes. Si cabe incrementar la exigencia. Se puede jugar mejor. Salió un partido brillante ante el Madrid pero tenemos que mantener el nivel».

Relevo por Memphis

«No he pedido nada a la dirección deportiva. Estoy bien como estaba. Se aceptó la salida de Memphis. Era mejor para todas las partes. Estoy contento. Tiraremos del filial, sino del juvenil… encantado de la plantilla que tengo. No he pedido nada».

¿Está el Real Madrid muerto?

«No nos comparamos con el Madrid, nos comparamos con nosotros mismos. Estamos mejor que hace un mes. Lo que hacemos bien o mal, corregirlo y mejorarlo. Desde el día del Espanyol veo una mejoría. Mantener el nivel. No hay que mirar a otro equipo».

Posibilidad de incorporar

«Sinceramente nada. Si me dices un nombre que mejore la plantilla, no es fácil encontrarlo. si nos quedamos como estamos estoy encantado».

Mejor momento

«Si no el mejor, uno de los mejores momentos. Esta victoria ante el Madrid, con el título, significa mucho para nosotros. Tenemos que seguir con este nivel, mantenerlo. Quedan tres títulos. Estamos en muy buen momento».

Christensen

«Andreas da mucha confianza, seguridad atrás, por su zona pasan pocas cosas. Solventa bien. Tienes sensación de tranquilidad. Hace muchas cosas bien. Tiene buena salida, es agresivo cuando toca… es un fichaje muy bueno. Está contento. Se está atrayendo más. Eso es importante. Creo que es un jugador excelente. Ya domina el idioma. Su profesión es uy buena».

Ansu Fati

«El papel de Ansu es papel decisivo, ser un futbolista diferencial, que marque diferencias, para mí es determinante. Será importante, lo está siendo. Tiene que ser referencia sin Robert».

Ferran Torres

«Está bien. Lo que no le sale es el gol, está tan capacitado para marcar diferencia en el gol baja la confianza. necesita el gol y sentirse importante en el equipo. Necesita confianza y nosotros la tenemos en él».

Kessié

«Frank es un futbolista importante, dinámico, físico, tiene gol y creo que ha dado un paso al frente. No es fácil adaptarse a otra filosofía de juego. Les pasó a muchos, Mascherano, Keita, Vidal… Su rol tiene que ser esto, marcar diferencias y aparecer cerca del 9».

Kings League

«Estás teniendo éxito. Todo lo que toque el Gerard es un éxito. Les irá bien. Esto es un espectáculo».

Ángel Alarcón

«Es una de las opciones en ataque. Ya subió hace un mes a entrenar. Puede jugar de 9, de 11 o de 7. Tienen capacidad de gol. Sigue siendo futbolista del juvenil o Barça B. Si se lo gana puede tener minutos».

Baldé

«Contentos por él. Es una gran noticia que la cantera vaya bien. Tiene personalidad, marca diferencias, rápido… Es una garantía para nosotros»

La Masía

«Veo a todos bien. A todos los canteranos. Los seguimos todos. Miramos los partidos y el rendimiento personal de cada jugador. Los que tengan mentalidad de querer jugar, por capacidad podrán hacerlo».