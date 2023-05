Xavi se pronuncia sobre el posible retorno de Messi al Barcelona

Xavi Hernández se ha vuelto a pronunciar acerca del posible fichaje de Leo Messi por el Barcelona. El argentino abandonará el Paris Saint-Germain al término de esta temporada y su regreso a España es una de las dos opciones que baraja actualmente. La otra es su marcha a la Liga de Arabia Saudí. El técnico culé habló claro sobre cómo este encajaría en su sistema e insistió en el golpe de efecto que podría suponer su vuelta.

Además, Xavi no se anda con contemplaciones y habla abiertamente de cómo le trasladó su deseo a Joan Laporta. «Para mí sí tiene sentido que vuelva. En lo que a mí me ocupa, que es a nivel futbolístico, soy el encargado del fútbol en este club. Para mí no hay ninguna duda de que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente», sentenció el catalán.

Pero Xavi también es realista y sabe de sobra que el que tiene la última palabra en este movimiento es el propio Messi. Sólo él puede decidir dónde emprender su nueva etapa como futbolista. «Para mí no hay ninguna duda de que nos aportaría muchísimo, pero depende de él. Al final creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo. No hay ninguna duda», aclaró.

El entrenador blaugrana también fue preguntado por el tipo de contacto que mantiene actualmente con Messi, y por cuál podría ser la clave a la hora de tomar la decisión que marque su futuro. «Sí, voy hablando con él. No sé qué dudas podría tener. No lo sé, no estoy en su cabeza. Yo con la relación que tengo con él creo que yo he sido muy claro», afirmó en una entrevista concedida al diario Sport.

«Aquí tiene las puertas abiertas. Si él quiere venir, yo no tengo ninguna duda como entrenador, ninguna, ninguna. Creo que nos aportaría muchísimo. Por lo tanto, y ya he dicho en los últimos días cuando me preguntáis, depende básicamente de su decisión personal», concluyó el técnico en el medio catalán.