Xavi Hernández habló en la rueda de prensa previa al duelo que enfrenta este domingo al Barcelona contra el Atlético en el Metropolitano. El entrenador catalán valoró el estado del equipo después de las dudas que dejó en el duelo de Copa del Rey ante el Intercity. El Ceuta en Copa, las opciones para sustituir a Lewandowski o el mercado de invierno han sido los temas más comentados.

Ceuta en Copa del Rey

«Estamos centrados en el partido de mañana, una de las salidas más complicadas de la Liga. Intentaremos ser protagonistas y tener el control del balón. Queremos ser nosotros mismos. Sobre la Copa, hemos tenido suerte en un sorteo por primera vez desde que soy entrenador del Barça, pero el otro día ya comprobamos, ante el Intercity, que debemos demostrar que somos mejores sobre el terreno de juego».

Eficacia del equipo

«Es un tema más mental que no de juego. Hemos dominado y hemos creado ocasiones, pero hay que matar los partidos. Hay que ser más contundentes en las áreas. Somos muy superiores a los rivales pero tenemos errores puntuales».

Sin Lewandowski

«Tenemos dos bajas importantes: la de Jordi y la de Robert. Hemos probado varias opciones y mañana lo veréis. Hay varios perfiles».

Campo complicado

«Cada semana es esto. El siguiente partido es el más importante. No decidirá nada, pero sería un golpe sobre la mesa. Es un campo complicado y son una roca defensivamente. Nos costará generar cosas y hay que ser más efectivos que en los últimos dos partidos. No es un partido trascendental para el devenir de LaLiga».

Atlético en frente

«Me espero un equipo muy bien trabajado. Normalmente utiliza un 5-3-2 o un 4-4-2, es un equipo camaleónico. Tenemos que estar preparados para lo que nos plantee el Atlético. Nos va a costar, pero hay que aprovechar las que tengamos».

Mercado de invierno

«Si no tocamos nada, perfecto. Competiremos con los que estamos. Estoy satisfecho con la plantilla que tengo y así se lo he comunicado a la dirección deportivo y al presidente».

Opciones en ataque

«Ferran es más de movilidad y Ansu es más posicional. Ferran genera muchos espacios para los compañeros y se desmarca constantemente. Ansu es diferente. Los dos son capaces de jugar de ‘9’. También está la opción de Memphis».

Jugar contra los mejores

«Yo siempre prefiero que todos los jugadores estén disponibles. Y más jugadores de la categoría de Joao Félix».

Falta de liderazgo

«Los tenemos. A veces no hace falta alzar la voz. Iniesta no alzaba la voz, pero las quería todas. Siempre hay quien lo expresa con la voz y otros con personalidad. Tenemos varios perfiles. No hay un problema de personalidad ni liderazgo. Todos conocen su rol en la plantilla y ese no es el problema».

Errores individuales

«Al final todos fallamos. Nosotros les intentamos dar la confianza para que no cometan errores, pero el fútbol es un juego de errores. Debemos minimizarlos para ganar. Contra el Intercity nos complicamos nosotros mismos».

Griezmann

«No sé la situación que vivió aquí. Es un jugador importante para el Atlético de Madrid. Toca balones, tiene último pase y es muy importante para el Cholo. Marca la diferencia en el último tercio y es un rival importante».

Rotaciones en Copa

«¿Casi derrota contra el Intercity? Esta es nueva. Nosotros evitamos el ridículo y otros pasaron la eliminatoria , ¿no? En cuanto a las rotaciones, vamos partido a partido. Seguimos un poco la filosofía del ‘Cholo’. Aún queda tiempo para la eliminatoria contra el Ceuta».

Estado de Araujo

«Es un defensa extraordinario que nos da liderazgo, corrección, físico, velocidad… Las conversaciones con la selección uruguaya fueron muy claras y cordiales. Tomamos la decisión en función de las sensaciones del futbolista. No pudo jugar el Mundial porque eliminaron a su selección en la fase de grupos, pero lo importante es que está muy bien y el otro día hizo un gran partido».

Tiempo efectivo

«Yo prefiero el tiempo afectivo. Así evitaríamos trampas y pérdidas de tiempo. Me gustaría, pero yo no decido nada sobre las reglas del juego».

Futuro de Busquets

«No lo sé. Irá un poco de las sensaciones y del tema del ‘fair play’. Ojalá tenga un rendimiento muy alto hasta final de temporada, que lo está teniendo. Es capitán del equipo y tiene seis meses más de contrato. En junio ya veremos».

Defensa

«Frente al Espanyol nos faltó agresividad en área contraria. Solo concedimos una ocasión. En la Liga hemos encajado seis goles y dos han sido de penaltis. Estamos muy enchufados y debemos intentar estarlo también en las otras competiciones, donde nos está costando más».

Carga de minutos

Pivote ante el Atlético

«Mañana lo veréis. Los dos (Busquets y De Jong) son importantes y pueden jugar juntos. Posicionalmente son buenos y tácticamente son inteligentes».

Equipo titular

«No puedo adelantar nada. Si se nos complica el juego aéreo o la salida de pelota, tenemos varias opciones».

Pablo Torre

«He sido injusto con jugadores que merecen más minutos. Es normal que alguno sienta que he sido injusto con él. El otro día, Pablo Torre hizo un buen partido. Va a ir de menos a más, fue muy importante en las acciones a balón parado».

Importancia de Balde

«Balde jugará y será importante. Tenemos 24 jugadores en la plantilla y hay muchos partidos. Balde será importante, seguiremos apostando por él».

Concentración

«Si bajas el nivel de activación, cualquier equipo te complica la vida. Ya lo vimos el otro día, da igual la categoría».

Alternativas en ataque

«Tenemos muchas opciones en ataque. Nos adaptamos un poco al contrario para atacar y defender mejor, pero sobre todo para ganar el partido».