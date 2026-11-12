La viuda de Enke relata cómo fueron sus últimas horas con vida y un desgarrador mensaje: «Lara, papá viene»

La historia de Robert Enke terminó convirtiéndose en uno de los episodios más dolorosos del deporte. El ex portero del Barcelona y del Hannover 96, entre otros equipos, se quitó la vida el 10 de noviembre de 2009 a los 32 años después de años de lucha contra la depresión. Ahora, su viuda Teresa Enke ha vuelto a recordar aquellos días y ha relatado cómo fueron las últimas horas que compartió con su marido, con un mensaje que todavía hoy resulta especialmente desgarrador.

La muerte del internacional alemán conmocionó al mundo del fútbol. Enke tuvo una importante trayectoria y llegó a ser considerado uno de los candidatos a defender la portería de Alemania en el Mundial de Sudáfrica de 2010. Sin embargo, detrás de su imagen pública y de su carrera deportiva escondía un sufrimiento psicológico que durante mucho tiempo permaneció lejos de los focos.

La noche anterior a su muerte, Enke y su mujer habían pasado un rato juntos en el sofá de casa. Según ha explicado Teresa en el podcast Wie geht’s? Mit Robin Gosens, el guardameta la abrazó, la besó y le dijo que la quería. Ella respondió de la misma manera y se quedó con la sensación de que las cosas estaban empezando a mejorar. «Pensé que ahora iba a mejor», dice. Por eso, lo que sucedió pocas horas después la pilló completamente desprevenida.

El drama de Enke

El 10 de noviembre de 2009, Robert tenía el día libre, pero decidió acudir a las instalaciones del Hannover 96 para recuperar el ritmo físico que había perdido. Alrededor de las 18:30, Teresa comenzó a inquietarse al comprobar que su marido todavía no había vuelto. Poco después empezó a escuchar sirenas y tuvo un presentimiento que no conseguía explicar. La situación se volvió todavía más angustiosa cuando llamó al entrenador de porteros y descubrió que Enke ni siquiera había acudido a entrenar. Su representante, Jörg Neblung, le recomendó entonces que comprobara si había dejado alguna nota en casa. Teresa encontró un escrito en el dormitorio y salió en su búsqueda, siguiendo el sonido de las sirenas. «Lo busqué y seguí las sirenas», cuenta. Las horas posteriores quedaron grabadas en su memoria como una auténtica pesadilla, con todo sucediendo «como en una película» y de manera completamente confusa.

Uno de los detalles más dolorosos que ha revelado Teresa tiene que ver con Lara, la hija que ambos perdieron en 2006, cuando tenía solamente dos años, debido a una enfermedad cardíaca congénita. Robert estuvo junto a ella en el momento de su fallecimiento y nunca consiguió superar completamente aquel golpe. Según ha contado su viuda, el guardameta pasó por el cementerio antes de morir y dejó un mensaje escrito sobre un corazón situado en la tumba de la pequeña. «Lara, papá viene», fueron las palabras que escribió. Teresa ha querido aclarar que fue Robert quien dejó aquel mensaje y no otra persona, como se había llegado a pensar anteriormente. «Conozco su letra», explica al recordar aquel episodio.

La mujer considera que la pérdida de su hija fue determinante en el deterioro de la salud mental de su marido. Ambos intentaron afrontar el duelo juntos, pero reconoce que cometieron un error al no buscar ayuda profesional. «No nos dejamos ayudar. Simplemente llorábamos juntos», reconoce. También considera que Robert no procesó aquella tragedia de la manera que necesitaba. El fútbol se convirtió durante un tiempo en una vía de escape para el portero, aunque no consiguió solucionar sus problemas. Casi 17 años después, su testimonio vuelve a poner el foco en la importancia de la salud mental y en una tragedia que dejó una huella imborrable en el fútbol alemán.