Ana Botín, presidenta del Banco Santander: «No habrá otro Botín al frente de Santander»

Ana Botín ha despejado una de las incógnitas sobre el futuro del Banco Santander, ya que la entidad no seguirá necesariamente bajo el liderazgo de un miembro de su familia. La presidenta del grupo ha afirmado que no habrá otro Botín al frente del banco, una declaración que pone el foco en el modelo de sucesión de una de las mayores entidades financieras de Europa y en la continuidad de una institución que lleva décadas ligada a este apellido.

El futuro del Santander, sin sucesión familiar

La banquera, de 66 años, ha explicado que ninguno de sus tres hijos tiene intención de ocupar su puesto. También ha reconocido que no le gustaría que trabajasen con ella, al considerar que dirigir una entidad de estas dimensiones supone una responsabilidad muy exigente. Su planteamiento no implica, sin embargo, que quiera romper por completo el vínculo histórico de la familia con el banco, ya que considera importante que haya un Botín en el consejo de administración. ￼

La idea que defiende es separar el legado familiar de la gestión diaria. En sus declaraciones ha subrayado que una institución no necesita tener detrás a una familia para mantener sus principios, aunque sí que considera fundamentales los valores y la visión a largo plazo. De esta manera, la futura dirección quedaría en manos de un profesional ajeno a la familia, mientras que la presencia de los Botín podría continuar en el órgano de gobierno. ￼

Ana Botín todavía tiene objetivos por cumplir

La presidenta no parece tener prisa por abandonar el cargo. Según la información publicada sobre la entrevista, uno de sus grandes objetivos es que Santander alcance los 500 millones de clientes en todo el mundo, frente a los aproximadamente 190 millones actuales. Cuando asumió la presidencia en septiembre de 2014, tras el fallecimiento de su padre, Emilio Botín, la entidad contaba con unos 120 millones. ￼

Su etapa al frente del banco ha estado marcada por una profunda transformación internacional. En 2026, Santander ha vendido su negocio en Polonia, ha incorporado el británico TSB y ha completado la adquisición de la entidad estadounidense Webster Financial. Una estrategia de crecimiento que refuerza su presencia en mercados clave y que explica por qué Ana Botín insiste en que todavía tiene proyectos importantes por delante. ￼

Los resultados también reflejan el momento que atraviesa la entidad, ya que Santander obtuvo un beneficio de 12.405 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, un 20% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. La cifra supone un respaldo relevante para la estrategia que está impulsando su presidenta. ￼

Un cambio que también afecta al gobierno del banco

La posible sucesión abre otro debate en el reparto de responsabilidades entre la presidencia y el consejero delegado, Héctor Grisi. Diferentes medios apuntan a que una futura transición podría dar más peso ejecutivo a este último y dejar a Ana Botín en una presidencia no ejecutiva. Por ahora, se trata de un escenario planteado a largo plazo, no de un cambio anunciado por el banco. ￼

Así, Ana Botín deja una idea clara sobre el futuro de Santander, ya que el apellido que ha acompañado a la entidad durante generaciones no determinará quién debe dirigirla. Su intención es que el banco siga creciendo y conserve sus valores, aunque su próximo máximo responsable no pertenezca a la familia.