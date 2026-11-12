Ofertas de Amazon, en directo: los mejores descuentos del Black Friday y Navidad para ahorrar en tus compras de hoy
Aviso muy urgente de la AEMET en estas zonas de Madrid por lo que llega en horas: piden cerrar las ventanas
Las Cabañuelas de Jorge Rey alertan de lo que trae la borrasca Charles a estas zonas y da miedo: "Debería preocuparte"
La AEMET pone fecha al cambio de tiempo en España: las borrascas dejan lluvias, fuertes rachas de viento y un descenso de las temperaturas
Noviembre avanza y cada vez queda menos para la Navidad, una época en la que los gastos se multiplican y encontrar buenos precios puede marcar la diferencia. Amazon mantiene numerosas ofertas en su catálogo y hoy recopilamos los descuentos más interesantes para aprovechar las rebajas antes de que desaparezcan.
Durante el día iremos actualizando este directo con oportunidades en tecnología, moda, belleza, hogar, pequeños electrodomésticos y cuidado personal. Una selección de productos con precios rebajados que pueden servir tanto para renovar la casa como para encontrar regalos de Navidad sin gastar más de la cuenta.
Oferta flash de Amazon, en directo: última hora de las rebajas y descuentos por tiempo limitado de hoy
Esta bicicleta eléctrica fat bike baja a 901,55 euros en Amazon
La bicicleta eléctrica ESKUTE V202 está disponible en Amazon por 901,55 euros, frente a los 949 euros de su precio mediano. La rebaja del 5 % permite ahorrar 47,45 euros en la compra de este modelo para adultos. Cuenta con neumáticos anchos de 20 x 4 pulgadas, una batería extraíble de 48 V y 20,8 Ah y un sistema de 7 velocidades. Además, incorpora frenos de disco mecánicos y está diseñada para circular por distintos tipos de terreno, una opción para quienes buscan una bicicleta eléctrica versátil.
Esta estación de musculación de Cecotec baja de 287,90 a 216,90 euros en Amazon
Montar un pequeño gimnasio en casa es más económico con esta estación de entrenamiento multifuncional Drumfit HomeGym 1000 de Cecotec, disponible por 216,90 euros, frente a los 287,90 euros de su precio recomendado. El descuento del 25 % supone un ahorro de 71 euros. Cuenta con un bloque de pesas de 65 kilos, estructura de acero y almohadillas acolchadas para realizar ejercicios de fuerza y trabajar diferentes grupos musculares. Además, sus elementos ajustables permiten adaptar el entrenamiento a distintas necesidades.
Este pack de 2 calentadores de manos recargables cuesta 14,99 euros en Amazon
https://okdiario.com/img/2026/11/11/aplicar-caucho-liquido-con-un-rodillo.jpg
Combatir el frío durante los paseos, los viajes o las actividades al aire libre es más sencillo con este pack de dos calentadores de manos recargables. Está disponible en Amazon por 14,99 euros e incorpora un diseño magnético y portátil que permite unir ambas piezas. Cuenta con tres niveles de temperatura para ajustar el calor según las necesidades de cada momento y resulta práctico para llevar en el bolsillo, utilizar durante excursiones o disfrutar de actividades como el camping.
Este set de 5 bandas elásticas para entrenar baja de 12,99 a 6,99 euros en Amazon
Entrenar en casa o complementar las sesiones de gimnasio cuesta menos con este pack de cinco bandas elásticas Fokky, fabricadas en látex natural. Están disponibles en Amazon por 6,99 euros, frente a los 12,99 euros de su precio recomendado. El descuento del 46 % permite ahorrar 6 euros. Incluyen una bolsa de transporte y están pensadas para trabajar piernas, glúteos y brazos, además de utilizarlas en ejercicios de yoga y pilates.
HSN desploma el precio de su creatina monohidrato y la deja por menos de 10 euros
Quienes buscan incorporar creatina a su rutina de entrenamiento pueden aprovechar esta oferta de Amazon para hacerse con un formato de medio kilo a un precio más reducido. La creatina monohidrato en polvo de HSN, de 500 gramos y sin sabor, está disponible por 9,99 euros, frente a los 21,90 euros de su precio recomendado.
Cecotec rebaja su cinta de correr plegable y ahora cuesta menos de 200 euros
Ponerse en forma en casa es más fácil con esta cinta de correr plegable de Cecotec, una opción para entrenar sin necesidad de salir al gimnasio. Cuenta con 12 programas, una velocidad ajustable de 1 a 10 km/h y una superficie de carrera de 100 x 40 centímetros. Además, incorpora una pantalla LED, soporte para dispositivos y ruedas para transportarla cómodamente. Ahora cuesta 197,90 euros, frente a los 239 euros recomendados, por lo que puedes ahorrar 41,10 euros.
Oferta flash de Amazon, en directo: última hora de las rebajas y descuentos por tiempo limitado de hoy
Noviembre avanza y el Black Friday empieza a marcar el calendario de compras justo cuando la Navidad está cada vez más cerca. Es el momento de buscar esos productos que llevamos tiempo queriendo comprar, aprovechar las rebajas y empezar a preparar los regalos para las próximas fiestas sin dejarlo todo para el último momento.
Temas:
- Amazon
- Black Friday
Estas zapatillas minimalistas bajan de 42,99 a 34,68 euros en Amazon
Las zapatillas minimalistas SAGUARO se pueden comprar en Amazon por 34,68 euros, frente a los 42,99 euros de su precio recomendado. El descuento del 19 % supone un ahorro de 8,31 euros. Este modelo unisex destaca por su diseño ligero y flexible, pensado para ofrecer libertad de movimiento en diferentes actividades.