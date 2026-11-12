Confirmado: Jódar y Badosa son nueva pareja… para la United Cup

Paula Badosa y Rafa Jódar liderarán a España en la United Cup 2027, que se disputa entre el próximo 1 y 10 de enero en Australia. Ambos representarán a la Armada española en este torneo mixto en el que España se enfrentará a Bélgica y Argentina en la fase de grupos que se disputará en Sídney. Este torneo será un anticipio del Open de Australia, que arrancará días más tarde y donde defenderá título Carlos Alcaraz.

España ya tiene equipo para disputar la United Cup, que se disputa en la primera semana de enero en Perth y Sídney. La armada española ha quedado encuadrada en el grupo F del torneo, en el que se enfrentará a Bélgica y Argentina en el paso previo de las fases finales de un campeonato en el que España parte como una de las grandes favoritas.

España confirmó el miércoles el equipo que participará en este torneo mixto y los representantes serán Rafa Jódar y Paula Badosa. El top 10 del mundo, que disputará a partir del domingo las ATP Finals en su primer año como profesional, jugará junto con la actual número 57 del ranking WTA, que vuelve a este torneo tras su última participación en 2023.

Drumroll please… 🥁 Introducing the 2027 United Cup draw 😎 👉 @WestAustralia #WAtheDreamState @sydney_sider #feelnswsydney https://t.co/z63vWDiv5q — United Cup (@UnitedCupTennis) November 11, 2026

Badosa y Jódar en la United Cup

Así que Rafa Jódar y Paula Badosa serán la pareja española que represente a nuestro país en la United Cup, que es el único torneo que comparten los jugadores de la ATP con las jugadoras de la WTA. Su formato consta de un partido de individuales en el cuadro masculino y otro en el femenino para después desempatar, en caso de que sea necesario, con un partido de dobles mixtos.

Polonia es la selección vigente campeona de un torneo en el que también ya están confirmados algunos de los mejores tenistas del mundo, como Ben Shelton o Coco Gauff con Estados Unidos, Flavio Cobolli (Italia), Felix Auger-Aliassime (Canadá), Emma Raducanu (Gran Bretaña), Linda Noskova y Jiri Lehecka en República Checa o Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari (Grecia).