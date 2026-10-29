Rafa Jódar tira de calculadora para las ATP Finals: su clasificación ya no depende de él mismo y Djokovic acecha

A Rafa Jódar le toca ver los toros desde la barrera con la calculadora en mano. Su derrota ante Vacherot le obliga a echar cuentas para finalizar la Race entre los nueve primeros, pues el noveno se clasifica al causar Sinner baja por lesión. Jódar tiene en este momento 3.209 puntos, pero no podrá sumar más hasta París, el último Masters 1000 antes de las ATP Finals, y sus perseguidores siguen en liza.

De Miñaur y Djokovic, con 2.980 y 2.890 puntos respectivamente, son los inmediatos rivales. En caso del australiano, si cae en cuartos o semifinales de Viena, seguiría por detrás de Jódar. Mientras que si conquista el título, ascendería a 3.330 y llegaría a París dependiendo de sí mismo. En el caso de Djokovic, que se bate en Basilea, si gana el torneo, ascendería a 3.340 puntos y también adelantaría a Jódar.

El panorama se reduce a tres vías. Si De Miñaur no alcanza la final en Viena y Djokovic no conquista Basilea, Jódar viajará a París en noveno lugar, con el billete prácticamente asegurado. En caso de que se cumpla solo una de esas dos condiciones, bajará al décimo puesto y estará obligado a remar en la última cita de Masters 1000 del calendario. Si ambas situaciones se dan, caerá hasta la undécima plaza, reduciendo al mínimo sus opciones.

Ya no hay más margen, todo se decidirá en el Masters 1000 de París, que estrena escenario tras despedirse de Bercy. Jódar acudirá con la exigencia de encadenar victorias, pendiente de una calculadora que marcarán sus rivales. De momento solo queda la vigilia: cada caída de sus perseguidores le abrirá la puerta; cada triunfo contrario reducirá su margen de maniobra al mínimo.