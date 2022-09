Jorge Vilda, seleccionador nacional del equipo femenino, ha comparecido ante los medios de comunicación tras dejar fuera de la lista a las 15 rebeldes, Irene Paredes y Jenni Hermoso fuera de la convocatoria para los partidos ante Suecia y Estados Unidos. El técnico atendió a la prensa y respondió a las preguntas sobre la polémica que rodea a la selección tras la renuncia a la selección por parte de 15 jugadoras.

En primera instancia el seleccionador hizo un comunicado antes de pasar a las preguntas: «Buenas tardes. Lo primero quiero agradecer el apoyo y la muestra de estar conmigo a todos los seleccionadores de la masculina pero también a todos los mensajes de apoyo que he recibido. Decir que no le deseo a nadie por lo que yo tengo que pasar estos días. Lo primero que quiero comentar es que por la falta de claridad en el mensaje de las jugadoras se ha podido deslizar ciertas dudas, se ha abierto el abanico a que haya algo extradeportivo en todo esto que está sucediendo. Es normal porque todo lo que se ha montado no tiene sentido pensando en que algo es deportivo».

«Quiero hacer un llamamiento a las jugadoras que he entrenado durante mi carrera: si hay algo que no haya sido un trato exquisito como me han dicho mis jugadoras de la selección, incluso las capitanas, a mi y al presidente que el trato siempre ha sido exquisito desde aquí reto a que cualquiera salga y diga que no ha habido respeto o ha habido alguna tacha para mi comportamiento con ellos. Creo que se ha lanzado la piedra y se ha escondido la mano. Hay que ser valientes, por eso estoy aquí. No se si es la cuarta o quinta vez que estoy aquí y estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que me hagáis. Con la verdad se llega lejos, con la valentía, sabiendo que lo único que hemos hecho es trabajar con honestidad y dejarnos la piel por y para el fútbol femenino».

«Se ha hablado de muchas cosas. Habéis visto la lista, estamos preparando esos dos partidos. Jugamos contra el primero y el tercero del mundo. Es la preparación que quiero y justo ahora es cuando 15 jugadoras mandan un email para no jugar estos partidos. No se si esperando más presión. Vamos a estar aquí lo que sea necesario. Máximo respeto por las que no están entre las 15 que no han mandado el correo: que no haya presiones para que no vengan, que no hagan ver que por venir no están haciendo lo correcto, vestir la camiseta nacional es lo máximo para una jugadora. Estoy abierto a cualquier pregunta».

Dimisión

«En ningún momento, por lo injusto, por todo lo que hemos creado y loq ue hemos conseguido, por la energía y por la fuerza que tengo para seguir y porque se de lo que puede venir del fútbol femenino y de las selecciones. Lo que teníamos tenía muy buena pinta. Nos habíamos dejado la piel para construir una selección de la que todo el mundo estaba orgulloso porque venían muchos halagos desde fuera y se que lo podemos volver a conseguir»

Solución

«No me planteo hipótesis. La solución para mí son las 23 futbolistas que están convocadas, afrontar los partidos y seguir preparando a la selección y mirar hacia delante porque son cuatro fechas y un Mundial, que es lo máximo a lo que puede aspirar una futbolista».

Paredes y Hermoso

«Voy a hablar de las jugadoras que están convocadas. Estamos muy pendientes de todo lo que está sucediendo y las 23 que han venido son las que se lo merecen. He recibido llamadas de jugadoras que sí que están encantadas de venir para la selección».

Lesión de Salma

«Si finalmente se confirma la lesión se irá por los conductos oficiales y normales. Si el doctor lo cree oportuno se da la baja a esa jugadora y se cree oportuno esa jugadora viene, se contrasta su lesión, se ve su pronóstico y se está, se queda, y sino se vuelve para su club».

Cambiar el método de trabajo

«Se han deslizado muchas noticias y yo soy el primero al que se me ha tachado de falta de autocrítica. Tenemos un staff que aspiramos a ser mejores siempre, que siempre nos estamos reciclando. Gracias la RFEF estamos a la vanguardia en cuanto a todo lo tecnológico. En la anterior concentración vinieron todas las jugadoras, dialogamos… Somos exigentes, queremos mejorarnos. En cuanto a la metodología, de la que tanto se habla, recibimos visitas todos los años de Estados Unidos, Japón, México para saber qué pasa aquí. Es la que llevamos utilizando unos cuantos años y con la que hemos conseguido todos los éxitos con la absoluta y categorías inferiores. Hay que repasar los resultados. Hay que tener memoria y calma, porque para conseguir esos objetivos que luchamos para ser campeones de Europa y del mundo, pido calma y todo lleva su tiempo. Es un deporte joven, la selección lleva unos años… ¿cuánto se tardó en ser campeones con la masculina? ¿100 años? Hace 7 años el equipo estaba 19 en el ranking FIFA, competimos una Eurocopa en la que perdimos por penaltis, luego jugamos un Mundial y la que luego fue campeona, Estados Unidos, nos ganó con dos penaltis. En ese proceso de mejora, en esta Eurocopa no hemos sido peor que nadie. Hemos perdido contra la campeona y subcampeona, Inglaterra y Francia. Hemos hecho una clasificación con 55 goles y cero en contra. Desde que estoy de seleccionador se han jugado 90 partidos y hemos ganado 60 y empatado 15, solo se han perdido 15. Cada día trabajamos para mejorar los resultados».

¿Ha hablado con las 15?

«No voy a desvelar si he hablado o no. Mi teléfono está abierto 24/7, siempre estoy abierto al diálogo y cualquier jugadora que la podamos ayudar, la vamos a seguir ayudando».

Desvelar contenido de los mails

«La RFEF no muestra los mails. La RFEF después de los 15 mails de 15 jugadoras que suelen venir a la selección, lo que emite es un comunicado diciendo que se han recibido esos mails, no desvela qué jugadoras y dice que esas jugadoras no están en condiciones de venir. La RFEF tiene que emitir un comunicado que es de vital importancia para nuestra selección».

Se citan palabras de los mails

«Para reafirmar cual ha sido el mensaje de las jugadoras sin desvelar el contenido del comunicado y mucho menos quienes han enviado ese email. La RFEF actúa de forma correcta. La RFEF puede utilizar frases para que la gente sepa qué está pasando porque va de frente y cuenta lo que está pasando».

¿Alguien va a dar el brazo a torcer?

«Estoy profundamente dolido porque es una situación injusta que no nos la merecemos nadie, lo primero el fútbol español. El dolor mayor que siento es por todo lo que nos ha costado y tantas personas que han estado detrás para conseguir lo que teníamos y que por el interés o intereses se haya montado este jaleo. Es un ridículo a nivel mundial cuando podíamos sentirnos todos orgullosos de nuestra selección. Lo que más me duele es lo que teníamos. Mi solución es esta lista y mirar hacia delante, ahora mismo no veo otra solución. Tengo que convocar a jugadoras que quieran estar aquí y que estén convencidas. Creo que algo tendremos que ver en lo que han conseguido las jugadores o algunos equipos cuando desde los 14 años hemos estado formándolas. Se ha seguido una metodología, todas han llegado a la absoluta, algunas tienen 50 internacionalidades y creo que esto no es de recibo».

¿Ha hablado con las capitanas?

«He pedido respeto para todas las que no están en las 15 del correo. No voy a desvelar ninguna conversación privada, aunque he hablado con ellas. Tanto el presidente, la RFEF como yo estamos abiertos al diálogo y ellas lo saben. Yo mismo me he abierto para hablar con ellas. Hemos hablado con muchas jugadoras y hemos tenido muchas conversaciones. Se escuchar, asumir errores y reflexionar. Tengo un grupo que me ayuda a reflexionar de la máxima preparación y del máximo nivel, por favor que no se ponga en duda eso. Llevo 21 años dedicandome a esto. Nací en una familia que está ligada al fútbol profesional. Aunque yo fuera una roca, ¿nos merecemos esto? Yo creo que no».

¿Llevaría esta lista al Mundial?

«Estos partidos están buscados para preparar el Mundial de la mejor manera. Estas son las mejores futbolistas que creemos para enfrentarnos a estos equipos».

Situación en el vestuario y solución

«Pido respeto es para las futbolistas que no son las que han mandado el correo».

¿El cuerpo le pide dimitir?

«Está claro que es una situación complicada y difícil de llevar. Yo no lo estoy llevando mal. Estoy sufriendo más por mi familia, que están más afectados. Llevamos tanto tiempo luchando que creo que sería injusto irme. Creo que estoy en lo correcto y tengo fuerza para crear un nuevo equipo y tener una selección de la que todos estemos orgullosos. Tenemos que dar tiempo. Ahora tenemos dos selecciones del máximo nivel. Pido respeto para las jugadoras que van a dar el nivel para competir».

Las 15 son de un mismo club

«No entro en equipos. Lo que veo son 15 jugadoras y que pueden tener el interés que alguien se suba a ese movimiento. Quiero que todos respeten las decisiones. Venir a la selección es un orgullo».

Confianza del vestuario

«Hablamos de 15 o 16 porque son las que se han pronunciado».

Ambiente idóneo para ir al Mundial

«En cuanto al ambiente lo veremos el lunes con las jugadoras que vienen. Se que están al cien por cien las jugadoras que tienen ilusión por ir al Mundial y a crear un ambiente como el que hemos tenido estos últimos años, con la ilusión y el orgullo de vestir esta camiseta y el disfrute que supone entrenar con las mejores. Eso es lo que pasó cuando estuve con las 28 futbolistas antes de dar la lista de las 23. Los 15 días que estuvimos en Las Rozas con sonrisas. Después vino lo que vino, la número uno se lesiona… Cuando llega y decidimos las 23 cambiaron las cosas. No me lo explico».

Desgaste durante la Eurocopa

«Durante la Eurocopa estábamos centrados en transmitir bien el mensaje, transmitir bien los planes de partido, que las jugadoras salgan con las ideas claras y con la máxima transferencia a lo que quiere jugar la selección y creo que así ha sido. Creo que los errores puntuales nos han penalizado mucho, que fuimos mejores que Inglaterra, que estuvimos a siete minutos de meternos en una semifinal. Esos errores puntuales nos penalizan. Yo soy el máximo responsable de los resultados de la selección pero no soy el culpable».

Miedo del público

«Va a haber muy buen ambiente en los dos estadios y animo a la gente a que venga a animarnos. El público decide, es soberano, creo que van a disfrutar de la selección».

¿Cómo recibe el comunicado?

«Cuando leí el comunicado tuve confusión porque no sé lo que demandan. Me gustaría que hubiera habido claridad y que hubieran salido a hablar con claridad.. Preferiría que me lo habrían dicho a mi en persona y estoy seguro de que no estaríamos en esta situación. Es tan sencillo como eso y pienso que soy una persona dialogante, que se puede hablar conmigo y en una concentración hay 24 horas para hablar y para decir opiniones. Está claro que luego nosotros tomaremos decisiones, es nuestra función y para eso estamos contratados y eso hay que entenderlo. Pero fuera de eso, siempre estamos abiertos al diálogo. Nosotros somos los primeros que nos hacemos preguntas. Todos los entrenamientos están grabados y yo estaría encantados de que se emitieran en directo todos. ¿Falta de diálogo? Seguro que ha habido, pero no de nuestra parte».

Comparación con la dimisión de Quereda

«Me preguntas eso y no es comparable. No comparéis aquello con lo que ha pasado ahora. Si conocéis bien la historia no hagáis esa pregunta».

Mundial

«En España hay más de 70.000 jugadoras con ficha y la Federación está por encima de todo».

Apoyo a las 15 jugadoras

«Todo el mundo es libre de apoyar, pero lo que si me gustaría es que conocieran bien la historia».

Irene Paredes

«Hablo de las jugadores que están. A partir de ahora vamos a crear el mejor equipo que podamos y fijarnos de lo que hacen las jugadores. Y durante el mes que no hay convocatoria, nos prepararemos. Vamos a seguir haciendo lo mismo, que es trabajar».

¿Si te piden perdón volverían?

«Se ha dicho que asuman su error y que pidan perdón. Eso podría ser el principio para retomar lo que había en el pasado. Puede ser y eso es lo que ha comunicado la RFEF y yo estoy con ello».

¿Qué cambios exigen las jugadoras?

«Las puertas de la RFEF están abiertas y mi teléfono también. En la anterior concentración he estado con ellas y yo no he recibido información precisa de lo que necesitan y de los cambios que quieren. Que se expliquen y que se expresen».

Cronología de los correos

«Los tiempos son los siguientes: 15 días antes de todas las convocatorias nosotros mandamos una prelista de las jugadoras que tienen opciones. Unas veces 45, otras veces 50. El jueves pasado recibimos los mails por la tarde, no hay más. Esa es toda la cronología de todo esto».

Descalificativos

«No voy a entrar de lo que se dice en prensa ni en redes sociales. Todo el mundo opina y es respetable».

¿Exigen tu salida?

«Cada vez que se han expresado públicamente han reiterado que no piden mi dimisión. Yo no voy a desvelar una mentira de lo que dicen otras personas. A mi no me lo han pedido ni me lo han dicho».

¿Respeto para las 15?

«Respeto para todo el mundo, pero sobre todo para las jugadoras que deciden venir a la selección».

¿Se entrena al mismo nivel que en los clubes?

«No me siento superior a los demás, pero te puedo garantizar de que no es inferior».

¿Errores puntuales?

«Son errores provocados por un estado mental que no era el óptimo para competir al máximo nivel en esta Eurocopa. Nos hemos podido equivocar en algún planteamiento y en alguna decisión. Pienso que fueron pequeños detalles los que nos penalizaron. Tenemos la tranquilidad de habernos dejado la piel. Al final, el fútbol cambia mucho si entra o no el balón».

¿Teme un mayor apoyo a las 15?

«Quiero que se deje libremente a las jugadoras tomar su decisión. Si no estás en un grupo o en un movimiento, que no se vaya más allá. Que cada uno vaya a lo suyo. Vivimos en un país con libertad».

Control estricto en las concentraciones

«Eso es otra de las cosas que se han deslizado en los medios. En las concentraciones tiene que haber un orden y una disciplina. Las jugadoras tienen libertad para salir sin necesidad de ir más allá. Tienen su tiempo libre. Gracias a la RFEF tenemos un psicólogo deportivo de primer nivel para que las jugadoras estén bien tratadas. En todas la áreas del staff, tenemos profesionales del primer nivel».

¿Hay interés más allá de las jugadoras?

«Lo único que pido es que se rodeen de la mejor gente posible en cuanto a valores y en cuanto a lo humano. Eso es todo lo que puedo hacer. El entorno es muy importante. Hay jugadoras dentro de ese grupo en etapas de formación y están dejando de venir a la selección, con lo que puede suponer en su carrera. Creo que no están bien aconsejadas».