Vergüenza en Anoeta: los ultras del Benfica lanzaron bengalas a la afición de la Real Sociedad

Los ultras del Benfica fueron protagonistas en la cuarta jornada de la Liga de Campeones tras un lamentable episodio donde lanzaron varias bengalas sobre la afición de la Real Sociedad durante el partido de Champions. El partido estuvo detenido durante varios minutos y los incidentes no llegaron a mayores.

Vergonzoso lo vivido en el Reale Arena durante la segunda parte del Real Sociedad-Benfica en la jornada 4 de la Champions League, cuando ultras del equipo portugués lanzaron una bengala desde una de las gradas hacia aficionados txuri-urdines, generando un escenario de verdadero terror en los primeros compases del segundo acto.

Segunda bengala que tiran a la grada local los radicales del Benfica. Asqueroso. pic.twitter.com/aKUlAvPBKX — Aitor Silva (@AitorSilva98) November 8, 2023

La mayoría del público se giró para ver lo que estaba sucediendo, incluso varios jugadores del bando visitante, como Nicolás Otamendi se dirigieron hacia su afición desplazada a San Sebastián para presenciar el encuentro. La afición de la Real le gritó al árbitro del partido, Anthony Taylor, que lo detuviese y el inglés lo paró minutos después. Este se dirigió al delegado para pedirle que anunciase por megafonía que se detuviese el lanzamiento de las bengalas desde la grada visitante.

El partido solamente estuvo varios minutos detenido. Las bengalas, por suerte, no cayeron directamente sobre los aficionados de la Real Sociedad. Cayó justo al lado y no hubo que lamentar ningún incidente mayor. Pero la intención de los ultras del Benfica fue esa. Unos lamentables hechos que hasta la propia Real Sociedad condenó en sus redes sociales en directo: «Vergüenza aficionados del Benfica».

En los últimos minutos de partido, con la Real Sociedad venciendo de manera cómoda al Benfica, por 3-1, los ultras portugueses volvieron a lanzar una bengala sobre la afición local, que no paró de pitar y condenar los lamentables hechos de los ultras del Benfica.

VERGÜENZA AFICIONADOS DEL @SLBenfica — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 8, 2023

Incidentes con los ultras del Benfica

Brutal la pelea vivida este miércoles entre ultras de la Real Sociedad y el Benfica antes del partido correspondiente a la jornada 4 de la Champions League. La batalla campal fue multitudinaria y se produjo en los aledaños del Reale Arena en San Sebastián. Otro episodio más en el que los violentos siguen ensuciando el fútbol con unos altercados realmente graves.

Las imágenes son impactantes, ya que los radicales iban armados con sillas, petardos y bengalas. Por eso, la Ertzaintza ya ha detenido al menos a tres ultras en dichos incidentes llevados a cabo en las inmediaciones de Anoeta antes del partido de Copa de Europa entre vascos y portugueses. Todo sucedió cuando los aficionados de la Real estaban tomando algo en la plaza Armerías, el lugar donde suelen encontrarse normalmente en las horas previas a los partidos. En ese momento, 50 o 60 ultras encapuchados del Benfica irrumpieron por la calle Aragón.

Los altercados se extendieron a la plaza Ferrerías y a la Avenida de Madrid, y ahí se produjeron lanzamientos de bengalas, de sillas y agresiones con palos a fieles del equipo txuri-urdin. Seguidamente, este grupo de ultras portugueses huyó por la calle Isabel II. En el momento de la ofensiva, la Ertzaintza no se encontraba en esa ubicación, aunque según informan desde medios locales, no tardó demasiado en llegar. La Policía intervino con cargas y detuvo al menos a tres personas, aunque no se conoce a qué afición corresponden los detenidos.