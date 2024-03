La última excusa de Xavi: «Jugar en Montjuic nos ha afectado»

La etapa de Xavi Hernández en el Barcelona se acabará a final de temporada como él mismo anunció a finales de enero y como sigue sosteniendo a día de hoy. Su decisión no ha cambiado como tampoco lo han hecho sus constantes excusas. Desde que llegó al cargo, el técnico catalán ha acostumbrado a dejar alguna que otra cada varias semanas: césped, los horarios, los descansos… ¡y ahora la última excusa de Xavi es con su actual estadio, Montjuic!

«Seguramente jugar en Montjuic ha afectado. No no sentimos tan bien como en el Camp Nou», era la enésima excusa de Xavi Hernández en sala de prensa, una más esta temporada en la que los resultados de su equipo no está siendo los esperado y los cuáles le han llevado a tomar la decisión de dar un paso al lado, aunque sea al final de la presente temporada.

«Fuera estamos invictos y es una buena señal. Competimos bien y deberíamos haber ganado incluso más puntos», y es cierto que esta temporada, los tres partidos de Liga EA Sports que han perdido lo han hecho como locales ante Real Madrid, Girona y Villarreal, los tres equipos que conquistaron Montjuic. También el Granada logró arañar un punto hace pocas semanas. El resto de tropiezos, otros cinco empates, han sido todos como visitante ante Getafe, Mallorca, Rayo Vallecano, Valencia y de nuevo Granada.

De momento, en 14 partidos como locales esta temporada en Liga, de 42 puntos posibles, los culés han logrado 32, lo que sería un 76,2% de los puntos. Como visitante, en 12 partidos y de 36 puntos posibles, han sumado 26, que corresponde a un 72,2% de los puntos, dejando evidencias de que el discurso de Xavi se tambalea en este sentido: en Montjuic, pese a los tropiezos, han sumado más puntos que como visitante.

La lista de excusas de Xavi

Pero la lista de excusas de Xavi Hernández en lo que va de temporada es bien extensa. Recientemente se quejó de nuevo por el calendario e incluso tiró del Big Data para justificar el rendimiento de su equipo. «Sí, me enfada. Pienso como todos. Creo que habría ido mejor jugar domingo o lunes pero no hay excusas. Hay que ganar. No tiene lógica. Claro que tendría más sentido jugar el domingo o el lunes», decía sobre los horarios que le imponen desde La Liga antes de medirse al Getafe o aquella tras vencer al Celta de Vigo: «Según el Big Data seríamos líderes».

Pero en la hemeroteca y en el recuerdo están también la del sol: «No estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a jugar de noche. No nos gusta jugar con sol. El sol nos molesta y el campo seco no nos beneficia. «A mí se me critica por todo y me molesta el sol, por muchos memes que me hagan. Si queremos espectáculo, que se cuide el campo. No me gusta jugar con sol, lo diré igual después de 200.000 memes».

También señaló a la prensa: «¿Los pitos? No los he oído, estábamos para animar a los jóvenes. El equipo ha tirado de mentalidad con orden. Buscar soluciones para que los futbolistas se sientan más cómodos. Lo que dice la prensa afecta al juego del equipo, se generan escenarios que no son reales, esto afecta».

O la más que mascada sobre el césped: «Está irregular, se va levantando con el paso de los minutos, pero no solo para nosotros, también para ellos. Ellos juegan desde atrás y este estado nos lo complicará a todos. Pero es cierto, no está en las mejores condiciones».