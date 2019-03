La UEFA ha explicado por qué el VAR decidió no anular el gol de Tadic ante el posible fuera de banda. El máximo organismo del fútbol europeo asegura que dan validez al tanto al no haber imagen ni ángulo del vídeo que determine que la pelota ha salido por completo

El VAR en la Champions está siendo todo un éxito, sobre todo por la transparencia que está mostrando la UEFA a la hora de explicar las jugadas. Si en el partido de ida del Ajax-Real Madrid publicaron un tuit explicando por qué habían invalidado el tanto del cuadro holandés, ahora el máximo organismo del fútbol europeo ha explicado todas las jugadas en las que intervino el VAR en esta jornada europea.

La primera acción que explican es la del tercer gol del Ajax ante el Real Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. En la misma el VAR revisó si la pelota ha salido completamente o no por fuera de banda, justo antes de que Tadic anotase el 0-3 que complicaba mucho la clasificación al conjunto de Santiago Solari. Según la UEFA no hay ninguna imagen en la que se aprecie que la pelota ha traspasado la línea de banda por completo.

“No hubo evidencia concluyente de que el balón hubiera salido completamente desde todos los ángulos de video e imágenes que fueron analizadas cuidadosamente por el VAR. El árbitro asistente, que estaba perfectamente posicionado, había declarado que la pelota no había cruzado completamente la línea de banda. Por lo tanto, no se requirió una revisión en el campo. En consecuencia, el árbitro tenía razón al no intervenir y dar el gol”, asegura la UEFA.

Otra de las acciones polémicas analizadas por el VAR fue la del penalti de Kimpembe que provocó el tercer tanto del United y, por tanto, la eliminación del PSG. La UEFA se refiere así a esa jugada: “El VAR, después de verificar varios ángulos diferentes disponibles para él, recomendó al árbitro una revisión en el campo tras el incidente en el área por posible penalti. Dado que el árbitro no reconoció claramente el incidente durante el juego en vivo (conocido como incidente grave perdido en el protocolo VAR), se realizó una revisión en el campo”.

“Tras la revisión en el campo, el árbitro confirmó que la distancia recorrida por la pelota no era corta y, por lo tanto, el impacto no podía ser inesperado. El brazo del defensor no estaba cerca del cuerpo, lo que hizo que el cuerpo del defensor se hiciera más grande, lo que provocó que el balón no se moviera en dirección a la meta. El árbitro, por lo tanto, concede un penalti“, añade la UEFA en su escrito.