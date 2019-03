La UEFA ha abierto un expediente a Neymar por calificar de "vergüenz" el penalti pitado en el último minuto al PSG ante el United

La UEFA ha expedientado a Neymar por sus declaraciones a la conclusión del duelo de octavos de final de la Champions League que disputaron PSG y Manchester United donde los parisinos quedaron eliminados.

El brasileño calificó de “vergüenza” la decisión arbitral y dijo en las redes sociales que no se podía pitar penalti en esa jugada. “Es una vergüenza. Ponen a cuatro tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada… ¿Cómo va a poner manos de espaldas?. El penalti no existe”, escribió en la red social Instagram.

El motivo del enfado Neymar vino después de que el colegiado del encuentro, ayudado por el VAR, señalara un penalti en el último minuto a favor del United por manos de Kimpembe que acabó derivando en la eliminación del PSG de la Champions League.