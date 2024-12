Topuria noquea las opciones de McGregor de enfrentarse con él: «No peleo con violadores»

Ilia Topuria se ha mostrado contundente este martes a la hora de hablar sobre los rumores de una posible pelea en la UFC contra Conor McGregor en 2025. El hispano-georgiano compartió un breve comentario en sus redes sociales para negarlo: «Los rumores de una pelea con McChicken son falsos. No peleo ni me interesa pelear con un violador».

The rumors of bout with mchicken are false. I don’t fight nor am I interested in fighting with a rapist. — Ilia Topuria (@Topuriailia) December 17, 2024

Y es que la reciente condena que ha recibido McGregor por abusos sexuales a Nikita Hand en 2018 (tendrá que pagarle 248.000 euros por daños y perjuicios) ha sido la gota que ha colmado el vaso. No se trata del primer enganchón entre Topuria y McGregor. Hubo una temporada en el que ambos llegaron a retarse en el octógono, con una posible pelea en España.

Sin embargo, hace tiempo que la relación entre ambos luchadores de la UFC ha empeorado. Ya el pasado mes septiembre, Topuria dejó claro sus motivos para no pelear con McGregor: «Era una opción, pero ahora mismo si me ofrecieran pelear con él te digo que no, hay peleas más grandes que él. Sé que no es lo que era. No es ese McGregor que movía masas, es un McGregor que representa más el alcohol y las drogas que el deporte».

A día de hoy, después de nuevos rumores que circularon sobre una pelea entre ambos, el primero en desmentirlo fue el propio McGregor: «Los rumores de una pelea con Topuria son falsos. Estoy en contactos preliminares con la familia Ambani para enfrentarme a Logan Paul en una exhibición de boxeo en la India. He aceptado. Buscaré después mi regreso al octágono», afirmó el irlandés.

The rumors of a bout with topurio are false. I am in preliminary agreements with the Ambani family to face Logan Paul in a boxing exhibition in India.

I have agreed.

I will then seek my return to the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 17, 2024

Por otro lado, Topuria tiene como reto dar ya el salto al peso ligero. Ilia Topuria no quiere esperar más por ello y pretende empezar a pelear por su segundo cinturón de la UFC. El campeón hispano-georgiano anunció su hoja de ruta en ‘El Partidazo de la COPE’, y sorprendió a más de uno al pedir a Charles Oliveira sin necesidad de esperar al campeón de la categoría, el ruso Islam Makhachev.