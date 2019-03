Toño: “He vivido una pesadilla, pasé de la felicidad a verme en la cárcel sin comprender nada”

Toño García ha roto su silencio y ha lanzado un comunicado oficial a través de la cuenta oficial del club explicando la pesadilla que ha vivido estos días y que en breve conseguirá demostrar su inocencia.

El jugador del Levante Toño García ha asegurado este martes que demostrará su inocencia y ha asegurado que le quitaron la libertad, pues ha estado en prisión provisional casi un mes, por una “sospecha” en relación a un presunto caso de extorsión, lo que le ha hecho vivir una “pesadilla”.

“Estos días he vivido una pesadilla. Pasé de la felicidad más absoluta por mi renovación con el Levante a verme en la cárcel sin comprender absolutamente nada. Se me ha quitado la libertad por una sospecha”, aseguró en un comunicado emitido por el Levante.

El lateral alcalaíno fue detenido el viernes 8 de febrero por un supuesto delito de extorsión y ha permanecido en prisión provisional hasta que el pasado viernes fue puesto en libertad sin fianza después de que la Audiencia Provincial de Teruel estimara el recurso de apelación interpuesto por su defensa.

“He podido cometer un error. Soy una persona confiada y no he pensado mal de la gente. Tal vez debería haberme protegido más. Pero de ahí a suponer que pertenezco a una organización criminal y que me dedico al blanqueo de capitales hay un mundo. Es absolutamente falso y lo demostraré“, aseguró el jugador.

Además, tras empezar a entrenar con el grupo y volver a la normalidad del día a día deportivo, quiso agradecer al club y a su presidente, a sus compañeros y a toda la afición del Levante por “confiar” en él. “Que confíen en mí, se esclarecerá todo y demostraré que soy inocente”, apostilló.