Todos los VIPS que estuvieron en el GP de España de F1: Rosalía, Mbappé, Neymar, Shakira…

Un buen número de famosos estuvieron presentes en el Gran Premio de España de Fórmula 1 disputado este domingo en el circuito de Montmeló. Cantantes como Rosalía, Shakira o estrellas del fútbol como Mbappé o Neymar estuvieron presentes en una carrera que acabó llevándose Max Verstappen.

