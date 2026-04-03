Tiger Woods desvela que estaba «hablando con el presidente» tras su accidente de tráfico

Siguen saliendo nuevas informaciones sobre el accidente de Tiger Woods. El golfista estadounidense desvela ahora que estaba «hablando con el presidente» por teléfono tras su accidente de tráfico, según muestran las imágenes de la cámara corporal difundidas por la policía de Florida (Estados Unidos).

Woods, de 50 años y ganador de quince majors, fue detenido tras salir ileso del accidente en el que rozó un remolque al que intentaba adelantar y volcó su Range Rover. Se le imputaron los cargos de conducir bajo los efectos de alguna sustancia, daños materiales y negarse a someterse a una prueba legal tras el incidente de la semana pasada en Jupiter Island, Florida. Woods fue detenido y pasó ocho horas en la cárcel el viernes antes de salir bajo fianza.

Los documentos judiciales del condado de Martin revelaron que Woods no acudió formalmente a la comparecencia inicial ante el tribunal el martes, pero presentó una declaración escrita de no culpabilidad a través de sus abogados y solicitó un juicio con jurado.

Las imágenes de la cámara corporal policial de las secuelas del accidente, difundidas por la Oficina del Sheriff del condado de Martin, muestran a Woods haciendo una llamada telefónica y se le oye decir «muchas gracias» antes de que un agente le pidiera que se quedara «aquí abajo con nosotros, por favor». Woods respondió: «Sí, estaba hablando con el presidente», aunque sin aclarar si se refería a Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos reconoció hace unos días que se sentía «muy mal» por el accidente de Woods. «Está pasando por algunas dificultades. Es un amigo muy cercano mío, es una persona increíble, un hombre increíble», señaló entonces ante los periodistas.

En otras imágenes de la cámara corporal, Woods describió cómo miraba su teléfono antes de sentir un «boom» al estrellar su coche. Las imágenes muestran a Woods, con gafas de sol, de rodillas, mientras le examinan en busca de lesiones en un arcén de césped cerca del lugar del accidente, en un cruce. Describió el momento del choque diciendo: «Miro mi teléfono y, de repente… boom».

Cuando le preguntaron si se encontraba bien, Woods respondió que «sí». A continuación, el agente de policía le informó de que un médico le examinaría. El agente se acercó entonces para hablar con el conductor del otro vehículo, que llevaba un remolque, mientras el Range Rover negro de Woods yacía volcado de lado en el cruce de una estrecha carretera secundaria.

Según se informa, el conductor del otro vehículo, que tampoco resultó herido, dijo que estaba parado delante del vehículo de Woods en el momento de la colisión. Otras imágenes muestran a Woods sometiéndose a varias pruebas de alcoholemia y, durante un registro, se encontraron en su bolsillo dos pastillas de hidrocodona, un opioide recetado que se utiliza para tratar el dolor intenso.

Cuando un agente de policía le preguntó cuánto había bebido ese día, Woods respondió que «nada». Al preguntarle si estaba tomando algún medicamento, respondió: «Tomo algunos, sí». Woods añadió que había tomado toda su medicación esa misma mañana. Tras las pruebas de alcoholemia, Woods fue esposado y el agente le dijo: «En este momento creo que sus facultades normales están mermadas y que se encuentra bajo los efectos de una sustancia desconocida, por lo que queda detenido por conducir bajo los efectos del alcohol».

Era la cuarta vez que Woods se veía involucrado en un accidente de tráfico desde 2009. Se ha sometido a numerosas operaciones a lo largo de su carrera, muchas de ellas en la pierna y el tobillo, desde que sufrió múltiples lesiones en un grave accidente en 2021. Antes del incidente, se había especulado sobre si Woods podría jugar en el Masters -un torneo que ha ganado en cinco ocasiones- la próxima semana. Ahora eso no sucederá y la PGA de Estados Unidos anunció el miércoles que Woods había rechazado la oportunidad de capitanear al equipo estadounidense en la Ryder Cup de 2027, tras anunciar que se alejaría del golf durante un tiempo para centrarse en su salud y bienestar.