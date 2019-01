Nadal: “Hace semana y media ni me planteaba estar en la final”

Rafael Nadal compareció a pie de pista y posteriormente ante el micrófono de Eurosport después de firmar su pase a la final del Open de Australia. El manacorense analizó su triunfo frente a Tsitsipas y lo que le espera en los próximos días antes de jugar su quinta final en Melbourne Park ante Djokovic o Pouille.

El tenista español despachó a Tsitsipas en menos de dos horas, y reconoció que todo está saliendo a pedir de boca en el Open de Australia. “Antes de empezar era implanteable que ocurriera esta semana y media. Todo ha salido casi a la perfección. He tenido un set difícil con Berdych, casi enseguida me he puesto por delante, he estado seguro con el servicio, golpeando con mi drive y controlando el partido que es lo más difícil. Significa muchísimo para mi estar en una final de Grand Slam y más viniendo de donde vengo”.

“Él intenta jugar muy agresivo, se apoya en el servicio. Al final he cambiado bastante bien direcciones y ritmos, con la pelota alta a su revés, yo le he pegado muy bien al revés paralelo. He conseguido hacer el break en los momentos que tenía que hacerlos y sabía que era muy importante hacer break en el tercer set y confirmar rápidamente. He hecho muchas cosas positivas y no he pasado mucho tiempo en pista”, afirmó Rafa sobre el partido frente a Tsitsipas. “No sé yo el que diga que no ganará un par de Grand Slam”, añadió, sobre el tenista griego.

“Hemos estado bastantes veces en estas situaciones, pero he ganado 17 veces y eso te da algo de tranquilidad aún teniendo la máxima ilusión por conseguir el 18. Te lo tomas con calma, haces lo que tienes que hacer, intentas hacer cosas algo diferentes, una actividad fuera del torneo. Hay que estar tranquilos, entrenar bien y disfrutar de una final de Grand Slam”, completó.

Nada más terminar el choque, Nadal habló con una leyenda como John McEnroe a pie de pista y aseguró que a pesar de su gran juego, aún puede mejorar. “Probablemente puedo jugar mejor que hoy. Sí que es cierto que ante Tsitsipas he estado muy bien. Yo creo que la pista y la gente me están dando energía”.

Nadal también habló de la segunda semifinal, donde Novak Djokovic es claro favorito. “Todas son duras pero Djokovic es el favorito porque ha estado muchas veces allí antes. Pouille viene jugando bien y lo demostró en los cuartos”.