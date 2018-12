Nadal no jugará la final de consolación en Abu Dhabi por precaución

Rafa Nadal no jugará la final de consolación frente a Karen Khachanov en el torneo de exhibición que se está jugando en Abu Dhabi. El tenista balear perdió en su primer partido contra Anderson, pero no continuará jugando para cuidar su físico

Después de caer derrotado por 6-4, 3-6 y 4-6 contra Kevin Anderson, Rafa Nadal ha decidido retirarse del torneo exhibición que se disputa en Abu Dhabi. El de Manacor tendría que haber jugado la final de consolación contra Karen Khachanov, pero el tenista español ha optado por no disputar el partido para no poner en riesgo su estado físico.

Y es que Rafa Nadal regresaba tras cuatro meses parado. “Estoy feliz de volver a las pistas. No es la mejor forma de empezar la temporada, pero debo ir paso a paso para recuperar mi cuerpo”, dijo el tenista tras su derrota.

“Quiero asegurarme de no cargar mi cuerpo demasiado pronto. He pasado más tiempo en pista del que pensaba, y no es el momento de dar pasos atrás, sino hacia adelante”, dijo Rafa Nadal, dejando entrever de que no continuaría en el torneo. “He sufrido mucho con las lesiones y no quiero sufrir más”, añadió el balear.