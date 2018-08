Nadal volverá a jugar sin mangas en el US Open

Nadal siguie la misma fórmula que en el Open de Australia y recupera un clásico en su atuendo. Sería su segundo torneo en 2018 con este tipo de elásticas.

Nuevo cambio en el look de Rafael Nadal de cara al US Open. El actual número uno del ranking ATP volverá a vestir una camiseta sin mangas en el Grand Slam que se disputa en Nueva York, según avanzó Marca, en lo que representaría su segundo torneo en 2018 con este tipo de elásticas, tras el Open de Australia. Aún no se conoce el modelo que lucirá Rafa en Flushing Meadows, pero sin duda representará un aliciente en su participación en el torneo.

La decisión de Nike de vestir a Nadal con una camiseta sin mangas ha sido tomada por la multinacional norteamericana poco más de un mes después de que su otro gran reclamo en el mundo del tenis, Roger Federer, deje la marca para firmar por la japonesa Uniqlo, con cuya ropa ya ha jugado en Wimbledon y el Masters 1000 de Cincinnati.

Esta no es la primera vez que Nike se plantea un regreso al pasado con Nadal en el US Open. En la edición de 2014, la marca norteamericana tenía planeado vestir a Rafa con una elástica sin mangas en lo que supondría el regreso al pasado por primera vez desde que se asentara como número uno. Sin embargo, una lesión apartó al tenista español del cuadro final del torneo y no pudo devolver a los aficionados a los tiempos en los que mostraba su look más rompedor.