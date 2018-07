Nadal no da opción a Kukushkin y ya está en tercera ronda

Rafa Nadal se llevó el partido en tres sets (6-4, 6-3 y 6-4) Rafa Nadal se enfrentará en tercera ronda al joven australiano de 19 años Alex De Minaur

Rafa Nadal superó con solvencia su segundo encuentro en la hierba de Wimbledon. Al número uno del mundo le costó arrancar debido a la falta de ritmo en esta superficie, pero terminó imponiéndose en tres sets (6-4, 6-3 y 6-4) al kazajo Mihail Kukushkin, que le puso en aprietos en el primer servicio del partido donde dispuso de tres bolas de break. Pero el manacorense resistió y tras 10 minutos de juego se apuntó el primer juego del encuentro.

Ese juego hizo daño al kazajo y Rafa lo aprovechó para ponerse 3-0 y break arriba en el marcador en los primeros instantes del choque. Pero Kukushkin, que había comenzado con una intensidad de juego muy alta, reaccionó e igualó el marcador a tres. Nadal no conseguía imponer su ritmo en los intercambios y la igualdad reinaba en el encuentro.

El número 77 de la ATP llevó al límite al bicampeón de Wimbledon, pero el balear está curtido en mil batallas y aprovechó los errores de su rival para terminar adjudicándose la primera manga por 6-4. Nadal sufrió pero, a diferencia del último enfrentamiento entre ambos hace cuatro años en este mismo torneo, consiguió salvar el primer set y comenzar mandando en el partido.

La segunda manga comenzó de manera similar en lo que al marcador se refiere. Rafa se puso 4-1 arriba tras romperle en su segundo servicio del set. Kukushkin empezaba a dar muestras de cansancio y el balear comenzaba a dominar los puntos y a sentirse más cómodo sobre la pista. El kazajo lo intentaba, pero Nadal se mostró muy firme con su saque y no le dio opción alguna de romperle el servicio.

Nadal mantuvo su break de ventaja para hacerse con la segunda manga por 6-3. El partido había cambiado y ahora era el número uno del mundo el que dominaba con su derecha y con buenas subidas a la red, donde dejó detalles de calidad. En la tercera manga el kazajo apretó los dientes y consiguió su segundo break del choque para ponerse con ventaja (3-1) por primera vez en el encuentro.

Sin embargo, Kukushkin tenía enfrente al rey de la ATP, el número del mundo, que pese a no hacer un gran tenis consiguió el contrabreak para devolver la igualdad en el marcador (3-3). Rafa Nadal quería cerrar el partido cuanto antes y sellar su pase a la siguiente ronda. Aunque las sensaciones no eran las mejores, el tenista de Manacor tenía claro que lo importante era el resultado, no quería dar vida a su rival y le endosó una nueva rotura en el noveno juego del set para sentenciar después con su servicio (6-4) y sellar su pase a la tercera ronda donde se enfrentará al joven australiano de 19 años Alex De Minaur.