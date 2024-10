Tebas pelotea a Topuria después de que le ‘amenace’ con un KO: «Dale con todo a Holloway»

Javier Tebas ha respondido a Ilia Topuria ante la ‘amenaza’ del luchador de noquearle. El hispanogeorgiano le señaló después de que hiciera coincidir el horario del Clásico con su pelea con Max Holloway. Después de escuchar las declaraciones del campeón de peso pluma, el presidente de la Liga le lanzó un mensaje en redes sociales peloteándole.

Al Matador le preguntaron por el hecho de que la Liga hubiera contraprogramado su combate con el Clásico. Hay que recordar que la UFC puso el horario del Topuria vs Holloway mucho antes de que la patronal anunciara la fecha y hora del encuentro correspondiente a la jornada 11. Real Madrid y Barcelona se verán las caras este sábado a las 21 horas en el Santiago Bernabéu, mientras que la pelea entre el estadounidense y el hispanogeorgiano arrancaba a las 22:30 horas.

«A ver si en lugar de noquear a Holloway tengo que noquear al responsable que puso el horario del Clásico el mismo día, a la misma hora. ¿Javier Tebas? Pues vamos a por Javier Tebas, el próximo. Me duele que la gente no pueda disfrutar de ello desde el principio», afirmó el número cuatro del ranking libra por libra de la UFC.

Tras escuchar la ‘amenaza’ de Ilia Topuria, Javier Tebas le contestó en su cuenta personal de X –antes Twitter– y le puso lo siguiente: «Ilia Topuria, ¡no sabía que me tenías en tus planes de knockouts! Te aviso que soy más difícil de tumbar que organizar el Clásico a la hora que todo el mundo quiere». Eso sí, el presidente de la patronal le pide que no tenga piedad con el hawaiano en su combate: «¡Pero a Max Holloway dale con todo!».

La UFC cambia el horario de Topuria

El combate de Topuria estaba programado para las 22:30 horas del sábado, pero Javier Tebas puso el Clásico para ese mismo día a las 21 horas. Es decir, el inicio de la pelea coincidía con el final del Real Madrid-Barcelona, por lo que la grana mayoría de los aficionados estarían viendo el encuentro de la Liga y se perderían el comienzo del combate por el título del peso pluma.

Al final, la UFC ha decidido retrasar un poco el combate del UFC 308 para que no se solape con el Clásico. Como Tebas contraprogamó el encuentro más importante de la Liga con la pelea más importante de la carrera de Ilia Topuria, un combate cuyas audiencias pueden ser claves para que la UFC desembarque definitivamente en España, los organizadores decidieron, con buen criterio, retrasar el enfrentamiento entre Holloway y El Matador. Finalmente, el combate se retrasa media hora y comenzará en torno a las 23 horas, unos minutos después de que termine el encuentro del Santiago Bernabéu.