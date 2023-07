Tebas juega a ser presidente del Barça: «Estoy satisfecho que tengan claros sus deberes»

Javier Tebas se pronunció sobre la viabilidad del plan del Barcelona durante la presentación del nuevo logo de la Liga. El presidente de la patronal valoró positivamente los esfuerzos que está haciendo el club que preside Joan Laporta para cumplir con los deberes económicas que les piden desde la Liga.

«Con Laporta ya lo conocéis. Es difícil en el cuerpo a cuerpo no estar bien con Laporta, te diviertes. Mejoran en lo que tienen que mejorar y nos quedan bastantes cosas que mejorar con él. Como persona, lo conozco de hace muchos años y es agradable estar con él. En cuestiones de club están mejorando y estamos contentos con ellos. Estoy satisfecho que el Barça tenga claros sus deberes. No es una imposición de la liga, es un autoconvencimiento de ellos. Es un esfuerzo duro pero necesario. Es por el bien del propio Barcelona. Laporta siempre es optimista y de ahí no lo vamos a bajar. Es importante que lo tengan para que el equipo trabaje», comentó Tebas acerca del plan de viabilidad del Barcelona.

Estas declaraciones confirman que Tebas y Laporta se han reconciliado. Hace unos días, el presidente del Barça reconocía «haber tenido puentes» con su homólogo de la Liga, y ahora es el máximo mandatario de la patronal el que ha salido en defensa de los azulgrana. El propio Tebas aseguró estar «satisfecho» con los deberes que está haciendo el vigente campeón de la competición.

Poco después de las palabras del empresario catalán la Liga anunció la flexibilización de los márgenes para inscribir en el caso de los clubes que se encuentran excedidos en su límite salarial, como el Barcelona por ejemplo. Esta nueva modificación permite respirar un poco al conjunto de Xavi que, por el momento, sólo se está deshaciendo de jugadores que no entran en los planes del entrenador y podrá seguir fichando futbolistas pese a estar excedidos.