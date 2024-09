Tebas admite que dejó al Barça competir dopado económicamente: «Si dudo de ellos vamos a la cárcel»

Javier Tebas admite que el Barcelona fichó de forma irregular a Jules Koundé y Robert Lewandowski, dos fichajes clave en el verano de 2022. Según el presidente de la Liga, «la Liga no podía decir que no» al plan que les presentó el FC Barcelona con aquellas famosas palancas, con las que Laporta vendió patrimonio del club con contratos que después no se cumplieron.

Cabe recordar que el Barcelona aseguró que sacaría mucho dinero con la venta de Barça Studios a Orpheus Media, la empresa de Jaume Roures, y Líbero, dinero que recibiría en un futuro y que le permitía cuadrar sus cuentas y así poder acometer fichajes importantes. Esas incorporaciones, como pudieron ser las de Koundé, Lewandowski o Raphinha, mejoraron mucho la plantilla de Xavi en un Barcelona que acabó ganando la Liga esa temporada.

Sin embargo, ahora Tebas viene a decir que esa venta de patrimonio del club tenía algo de trampa, pero que ellos en la Liga no podían oponerse porque el Barça lo firmó «ante notario» y negarse a aceptar esa operación de venta de parte de Barça Studios, pese a las dudas que contenía, les podría traer problemas: «Los que no vamos a la cárcel hubiéramos sido nosotros».

«El Barcelona hizo lo de Líbero [el fondo que les iba a pagar por 40 millones correspondientes a la compra del 10% de Barça Vision y que no pagaron] un 30 de agosto ante notario con el visto bueno del auditor, donde le compran Orpheus Media, de Jaume Roures, y Socios.com el 50% por 60 o 70 millones, no recuerdo bien. Habían pagado 10 millones de euros cada uno», comenzó Javier Tebas en una entrevista con Jordi Wild en Youtube.

Pese a que había dudas de una operación que después se demostró que era fake, ya que no pagaron la cantidad acordada ninguna de las empresas que lo iban a hacer, Tebas admitió que tenían que aceptarlo. «La Liga no podía decir que no a aquello, estaba ante notario, no podíamos dudar. Si dudamos en ese momento los que nos vamos a la cárcel somos nosotros», dijo con firmeza el presidente de la competición española.

«Luego, se ve que no van pagando, eso le ha penalizado y ahora tiene que conseguir ese dinero que en ese momento le permitió para poder fichar a Koundé o a Lewandowski. Toda esa operación, que eran ciento y pico millones, resulta impagada», recalcó Javier Tebas sobre la situación actual del Barcelona.

Con estas palabras, Javier Tebas admite que el Barcelona pudo fichar a los dos jugadores que menciona, Koundé y Lewandowski, con un dinero de una operación que «resulta impagada». Es decir, que la operación no era real, pero que la Liga no se podía oponer a la operación dibujada por el Barcelona porque estaba «bajo notario» y ellos tenían que aceptarla sí o sí.