Susto en el Cádiz: cancela el entrenamiento por un paro cardíaco a un miembro del staff

El Cádiz ha informado este jueves 22 de octubre que ha suspendido su entrenamiento porque un miembro del staff ha sufrido un paro cardíaco. Así lo ha revelado el equipo gaditano en sus redes sociales, que a su vez comunicaba que todo se ha quedado en un susto. Gracias a la rápida intervención de los médicos del club, el miembro del staff lo superó y está recuperándose.

«El entrenamiento de este jueves ha quedado suspendido», comenzaba diciendo el Cádiz en sus redes sociales. Desde el club no han dado detalles sobre la persona en cuestión ni sobre su evolución por respeto. Tan sólo han comunicado lo que ha pasado y que dicho miembro del staff se encuentra fuera de peligro gracias a los médicos.

«Mientras se realizaba un partidillo con el filial, un miembro del staff ha sufrido un paro cardíaco, que ha superado gracias a la rápida intervención de los médicos del club», continúa el comunicado, antes de mandarle todo su apoyo y desearle una pronta recuperación: «La entidad quiere mandarle todos sus ánimos y le desea una pronta recuperación».

❌ El entrenamiento de este jueves ha quedado suspendido. Mientras se realizaba un partidillo con el filial, un miembro del staff ha sufrido un paro cardíaco, que ha superado gracias a la rápida intervención de los médicos del club. La entidad quiere mandarle todos sus ánimos y le desea una pronta recuperación. — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 22, 2026

Muchos han sido los clubes que se han sumado a las muestras de cariño hacia el trabajador del Cádiz, deseándole una pronta recuperación: Zaragoza, Valladolid, Leganés, Granada, Córdoba, Lugo, Numancia, Albacete, Tenerife, Sabadell, Lorca Deportiva… Todos ellos respondieron al mensaje publicado por el club gaditano en sus redes sociales.