Se suicida a los 21 años la medallista mundial Emilia Brangefält

Drama en el mundo del trail running. La medallista mundial Emilia Brangefält se ha suicidado a los 21 años según han confirmado desde Suecia. La atleta sufría problemas de corazón que le hicieron entrar en una depresión que le ha acabado costando la vida. Las redes sociales se han llenado de mensajes en honor a una de las mayores joyas del deporte sueco.

Este miércoles 22 de noviembre se ha confirmado las peores de las noticias desde Suecia con el fallecimiento de Emilia Brangefält. Según ha informado su club de atletismo, la medallista mundial se suicidó el pasado 16 de noviembre después de no haber podido superar una depresión provocada por unos problemas en el corazón.

Emilia Brangefält copó portadas en su día en Suecia después de llevarse el un oro en SM en Genarp y el bronce en el Mundial Short Trail celebrado en la localidad tailandesa de Chiang Mai en el pasado 2022. También fue quinta en el Mundial de la categoría celebrado en Insbruck ese mismo año.

Después de cosechas éxitos a una temprana edad Emilia Brangefält confirmó hace unos meses a través de las redes sociales su ausencia de la competición durante un tiempo por problemas de corazón. El motivo es que tenía un rito cardiaco demasiado elevado para un deportista y su edad.

«Ha pasado un tiempo desde que publiqué nada aquí. Y eso es porque desde finales de julio mi cuerpo se apagó. No he sido capaz de entrenar nada debido a un ritmo cardíaco extremadamente alto. (120-150 bpm) solo de pie. Solo dar un paseo es doloroso ahora mismo. He estado en el hospital y visitado el médico más de 20 veces, pero cada análisis de sangre/ ekg/ examen de ciclo es bueno. Todavía mi cuerpo está súper estresado aunque le he dado tanto amor los últimos meses❤️ @PERSON.firstname fue demasiado para una chica de 21 años correr Transvulcania 48k y WMTRC 45k con menos de un mes entre medio», afirmó en su perfil oficial de las redes sociales.

Suecia llora a Emilia Brangefält

Tras confirmarse la fatal noticia, el deporte sueco se ha volcado para mandar un mensaje de ánimo a la familia y llorar la muerte de Emilia Brangefält. «Hoy pensamos sobre todo en la persona Emilia y nuestro pensamiento también está en sus seres queridos. Durante sus últimos meses, Emilia se sintió muy mal, tanto física como mentalmente. Tuvo buen apoyo de sus seres más cercanos, pero el 13 de noviembre acabó con su vida», confirmó su club de atletismo, el Västerås FK.

«Es tan profundamente trágico. Me cuesta encontrar las palabras», afirmó la capitana de la Federación Sueca de Atletismo, Kajsa Bergqvist. «No conocía personalmente a Emilia, pero entendí que era una persona muy agradable, una chica con visión de futuro, encantadora y talentosa, con toda la vida por delante. En nombre del Atletismo Sueco, envío mis más cálidos pensamientos a las personas más cercanas a Emilia en duelo», dijo a través de un comunicado oficial.