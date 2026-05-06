Sneijder carga contra Arsenal y Atlético: «Quería llamar a la UEFA para cancelar el partido…»

Wesley Sneijder ha cargado duramente contra Arsenal y Atlético por protagonizar un partido «terriblemente aburrido». El ex del Real Madrid y ganador del triplete con el Inter de Milán de José Mourinho, habló incluso de llamar a la UEFA para cancelar el partido. También dejó claro que PSG o Bayern son muy favoritos para la final y que el árbitro perjudicó al equipo de Simeone en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League.

Wesley Sneijder es uno de los ex futbolistas que intentan dar cátedra desde un plató de televisión y en esta ocasión se ha convertido en tendencia por sus duras críticas a Arsenal y Atlético de Madrid, que disputaron el martes el partido de vuelta de las semifinales de la Champions que se saldó con victoria del equipo inglés (1-0). El ex del Real Madrid cargó duramente contra el espectáculo «aburrido» que protagonizaron ambos equipos.

«Quería llamar a la UEFA después de 35 minutos para cancelar el partido y hacer que les dijeran a los jugadores que abandonaran el campo y anunciaran Bayern Munich vs PSG como la final de la Champions. Sinceramente, este partido es terriblemente aburrido», dijo a la conclusión del partido cuando fue cuestionado por la actuación de los dos equipos.

Sneijder y el Arsenal-Atlético

En declaraciones realizadas a Amazon Prime, Sneijder dejó claro que al partido le «faltó intensidad, creatividad y verdadera calidad en el último tercio del campo». «Ver al Arsenal contra el Atlético de Madrid no se sintió como una semifinal de la Champions. En la final, me cuesta mucho imaginar que puedan poner en aprietos a un equipo como el PSG o el Bayern de Múnich», afirmó el ex jugador del Inter de Milán.

«Basándonos en lo que vimos esta noche, será una victoria fácil para cualquiera de los dos. A este nivel, uno espera drama y fútbol de primera clase, pero esto estuvo muy lejos de eso», apuntó el holandés, que perdió contra España la final de la Copa del Mundo 2010.

Wesley Sneijder también opinó que el Arsenal salió favorecido por el colegiado después de que Daniel Siebert no señalara un claro penalti de Calafiori a Griezmann con 1-0 en el marcador y tampoco decidiera consultar con el VAR la jugada en la que Giuliano Simeone cayó dentro del área cuando iba a rematar a portería vacía.

«El Arsenal debería estar muy agradecido al árbitro esta noche. Hubo contacto claro con Simeone. Que no se cayera no significa que no fuera falta. También hubo otro penalti a Griezmann que no pitaron. Para mí, fueron penaltis claros», dijo el ex jugador del Real Madrid.