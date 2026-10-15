La situación en Oriente Medio deja en el aire las fechas de distintos eventos deportivos

La situación en Oriente Medio no mejora con el paso de los días. El conflicto bélico sigue creciendo y, con ello, peligran los numerosos eventos deportivos que se realizan en tierras árabes. A ello se le suma el último ataque en Riad, cuna de diversas competiciones, ocurrido el pasado sábado con más de 300 heridos y 13 muertos.

El deporte ha encontrado en los últimos años la zona de Oriente Medio como ‘hogar’ para organizar diferentes eventos. Fútbol, tenis, baloncesto, boxeo, UFC, motor… numerosas modalidades que se han ido celebrando en un lugar, a día de hoy, incapaz de albergarlas.

Uno de ellos es el Six Kings Slam, cuya tercera edición se celebraría en Arabia Saudí. El torneo de tenis que reparte 1.500.000 dólares por participar y 6.000.000 al ganador tendrá que mover sus fechas. Originalmente, estaba estipulado para dar el pistoletazo de salida el 21 de octubre, días después de terminar el Masters 1000 de Shanghái, pero finalmente se celebrará del 27 al 30 de diciembre en el ANB Arena de Riad.

La liga saudí, con figuras como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix… se ha visto obligada a ‘mover’ tres partidos por el conflicto bélico, incluyendo uno del Al Nassr de la leyenda del fútbol. En el último partido del equipo, se avisó a los aficionados de cómo actuar en caso de peligro real cerca del estadio.

A su vez, el Dakar 2027 está empezando a tener un Plan B con sede en Marruecos. Con una posible vuelta de Fernando Alonso a una de las pruebas más duras del motor, la icónica competición quizá no se celebre en enero en tierras árabes.

Los eventos en Oriente Medio, en duda

Mirando más allá en el calendario, los diferentes eventos de boxeo y MMA pueden estar en el aire, además del Mundial 2027 de baloncesto que se celebra en Qatar. La FIBA ya explicó hace meses que se están barajando otras posibilidades, pero de momento todo sigue su curso.

La NBA canceló su ya tradicional pretemporada en Arabia Saudí, mientras que la F1 canceló en su momento los GP de Arabia Saudí en Jeddah y de Baréin, este último sustituido por Sepang. MotoGP, en cambio, retrasó el GP de Qatar, que tendría que disputarse en noviembre y aún está en el aire.

Una consecución de peligros que ‘rompe’ por completo la dinámica deportiva de los últimos años. Numerosos eventos, incluida la Supercopa de España de fútbol, se han celebrado en diferentes lugares de Oriente Medio. Los conflictos con Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irán y más países están obligando a frenar estos acuerdos.

Arabia Saudí también será la anfitriona de un Mundial de fútbol de 2034 que veremos si llega a celebrarse allí, mientras que está cerca de cerrar distintas ligas, como la LIV de golf, donde se encontraba hasta ahora Jon Rahm, por peligro de que no sean sostenibles ni se puedan realizar.

Una apuesta que, impulsada por el incentivo económico, obliga a los deportes y máximos mandatarios de las federaciones a reevaluar. Un motivo extradeportivo para valorar si realmente se continuará con ese camino, a pesar de tener en duda la celebración de los mismos.