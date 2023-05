Shakira y sus hijos estrenan un videoclip lleno de reproches contra Piqué

Shakira sigue inspirando sus canciones en Gerard Piqué. En el último hit musical de la artista colombiana ha utilizado a sus dos hijos, Milan y Shasha, para crear una canción llena de reproches hacia su ex pareja sentimental. Y es que el pasado viernes salió a la luz ‘Acróstico’, pero ha sido en la tarde de este lunes cuando ha salido el videoclip oficial y se ven a los dos hijos de la pareja cantando mientras tocan el piano.

Desde la ruptura, han sido hasta cuatro las canciones en las que Shakira se ha dirigido indirectamente a Gerard Piqué. En esta última, la artista no se corta y utiliza a sus hijos en el mismo videoclip para atacar a su padre: «Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba». Sin embargo, hay una frase que podría haber hecho mucho daño a Piqué: «Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla».

Pero la realidad es que Shakira ha querido explicar que esta canción va dedicada única y exclusivamente a los dos amores de su vida, a sus dos hijos Milan y Shasha, pese a mandar varias indirectas a Piqué. «Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas y Sasha ha dedicado horas al piano, descubriendo su voz», dice la colombiana.

«Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro», ha añadido la artista.

Por último, se ha querido dirigir a sus dos hijos declarando que «es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá».