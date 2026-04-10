Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo el Sevilla - Atlético de Madrid de la Liga Este Sevilla - Atlético de Madrid es de la jornada 31 de la Liga y se jugará en el Ramón Sánchez Pizjuán El Atlético piensa en la Champions y en la final de Copa y podría jugar con los menos habituales

Dos clubes históricos de nuestro país como son el Sevilla y el Atlético de Madrid se enfrentan en esta jornada 31 de la Liga. Cuando estos dos equipos se miden suele producirse de todo, desde polémicas, goles y mucha tensión, pero lo cierto es que los colchoneros irán algo más tranquilos porque por delante tienen una semana muy importante para su temporada. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online lo que ocurra en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Horario del Sevilla – Atlético de Madrid: cuándo es el partido de la Liga

El Atlético de Madrid se enfrentará al Sevilla en el partido que corresponde a la jornada 31 de la Liga y que se disputará en el Ramón Sánchez Pizjuán. Los del Cholo Simeone llegan a este choque sin nada en juego prácticamente en el campeonato liguero, por lo que podrían darle prioridad al duelo del martes de la Champions League en la vuelta de los cuartos contra el Barcelona y también tendrán la mente en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad del próximo sábado. Es por ello que los rojiblancos podrían salir con los menos habituales y de eso tratarán de aprovecharse los hispalenses, que están luchando por evitar el descenso.

A qué hora es el partido de la Liga Sevilla – Atlético de Madrid

La Liga programó este frenético Sevilla – Atlético de Madrid de la jornada 31 del campeonato nacional de nuestro país para este sábado 11 de abril. La patronal que preside Javier Tebas ha fijado este choque entre hispalenses y colchoneros, en los que siempre saltan chispas, en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo suceda con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Dónde y cómo ver gratis el Sevilla vs Atlético de Madrid en directo por TV online y en vivo

Movistar+ y Dazn son los dos medios de comunicación que poseen los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los partidos que se jueguen en el campeonato nacional español. Esto significa que el Sevilla – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 31 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar la Liga y Movistar+ Plus. Tenemos que recordar que esta plataforma es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en el Ramón Sánchez Pizjuán, ya que este duelo no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Los hinchas del cuadro de Nervión, los aficionados colchoneros y los amantes del fútbol español en general también podrán disfrutar en directo en streaming y en vivo online del Sevilla – Atlético de Madrid de la jornada 31 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que destacar que este operador pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en este partidazo de la jornada 31 de la Liga. Cuando termine este emocionante Sevilla – Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez Pizjuán publicaremos la crónica y compartiremos también con todos los lectores de nuestro periódico las mejores reacciones que nos lleguen desde la ciudad hispalense.

Dónde escuchar por radio en directo el Sevilla – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos aquellos aficionados de estos dos clubes históricos de nuestro país que tengan obligaciones que realizar y no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Sevilla – Atlético de Madrid de la jornada 31 de la Liga tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, la Ser, Onda Cero, Cope o RNE conectarán con el Ramón Sánchez Pizjuán para narrar el minuto a minuto de este partidazo.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Sevilla – Atlético de Madrid

El Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ubicado en el barrio de Nervión, será el campo donde se jugará el Sevilla – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 31 de la Liga. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1958, por lo que tiene una gran historia a sus espaldas. Tiene aforo para casi 44.000 espectadores y se espera una gran entrada este sábado, con los aficionados hispalenses dándolo todo en la grada para intentar animar a los suyos en un choque que es de vital importancia para los de Luis García Plaza.

El Comité Técnico de Árbitros designó a Isidro Díaz de Mera Escuderos como el colegiado de este emocionante Sevilla – Atlético de Madrid de la jornada 31 de la Liga. Pablo González Fuertes estará al frente del VAR revisando todas las acciones dudosas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque a revisar las jugadas polémicas al monitor que estará instalado en la banda del Ramón Sánchez Pizjuán.