Serena Williams gana el Princesa de Asturias de los Deportes 2025

Serena Williams ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025. La mejor tenista de la historia se ha impuesto en la votación a la que aspiraban un total de 30 candidaturas. El jurado ha emitido su fallo este miércoles 28 de mayo, confirmando que la estadounidense ha sido la ganadora del prestigioso premio, que entregará la princesa Leonor el próximo 25 de octubre, en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Ganadora de 39 Grand Slam, de los que 23 fueron en individuales, Williams dejó la raqueta en 2022, después de una de las carreras más laureadas de la historia del deporte. Ahora, tres años después de su retirada, el jurado de los Premios Princesa de Asturias le concede este reconocimiento, que ya ganó el 2008 Rafa Nadal. Será la quinta tenista –cuarta mujer– galardonada con un premio que también se llevaron Navratilova (1994), Arantxa Sánchez Vicario (1998) y Steffi Graf (1999).

La ex tenista logró durante su carrera un palmarés insólito, plagado de éxitos. Fue número 1 del mundo durante la friolera de 319 semanas –más de seis años– además de ser cuádruple campeona olímpica, ganando el oro en dobles en Sídney 2000, Pekín 2008 y Londres 2012, a los que sumó otro en individuales en 2012. Además, logró un total de 73 títulos WTA en individual, entre los que destacan los 23 Grand Slam, con siete Open de Australia y otros tantos Wimbledon. En dobles completó su palmarés con 23 títulos, 14 de ellos Grand Slam, con seis en la hierba del All England Club de Wimbledon.

Su extensa carrera comenzó en 1995, con apenas 13 años. No fue hasta los 40 cuando decidió ponerle fin. En el US Open de 2022 puso fin a su carrera. Lo hizo tras caer en tercera ronda ante Ajla Tomljanovic, habiendo superado antes a la entonces segunda cabeza de serie del torneo, la estonia Kontaveit. Para entonces llevaba ya casi cinco años de inactividad, puesto que se alejó de las pistas en 2017 y no volvió hasta 2021, preparándose desde principios de 2022 para colgar la raqueta en el torneo neoyorquino.