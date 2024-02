Serena Williams posa en bikini orgullosa de su cuerpo tras ser madre

Serena Williams vuelve a dar que hablar en las redes sociales. La leyenda del tenis ha resaltado la necesidad del «amor propio» mientras posa en una foto en bikini presumiendo de su cuerpo después dar a luz a segunda hija hace seis meses. La estadounidense, de 42 años, ha expresado su opinión sobre la difusión de la positividad corporal desde su retirada en el año 2022, y pretende que sus reflexiones sirvan a mujeres que estén en su misma situación.

«Quererse a uno mismo es esencial. Me doy cuenta de que tengo que recordarme ese amor propio en todas las etapas de mi vida. Ahora mismo me encanta que mi cuerpo no sea perfecto. Me encanta que huela a leche – esa leche sostiene Adira (su hija). Me encanta conocer una nueva versión de mi cuerpo. Es un cambio, pero es un cambio que ha valido la pena. Así que empieza esta semana, sabiendo que eres amado, y eso empieza contigo. Ok, ahora estoy a punto de ir al gimnasio», escribió en el post junto a su posado en bikini en un barco junto a la pequeña de seis meses.



Serena Williams se erige como un ícono indiscutible en el mundo del tenis y más allá. Su extraordinaria destreza en la pista, combinada con su presencia carismática y determinación, la han catapultado a la cima del deporte y la cultura popular. Como una de las tenistas más exitosas de todos los tiempos, ha conquistado un récord impresionante de títulos de Grand Slam y ha desafiado constantemente los límites del juego con su estilo agresivo y su mentalidad competitiva.

Más allá de su dominio de la raqueta, Serena Williams personifica la resiliencia y la fuerza en la cara de la adversidad. Ha enfrentado desafíos personales y profesionales con valentía, inspirando a millones en todo el mundo a perseverar y a creer en sus sueños. Su compromiso con la excelencia y su dedicación al deporte han sido ejemplos claros de determinación y pasión.

Williams también ha utilizado su plataforma para abogar por la igualdad de género y la justicia social. Ha sido una voz poderosa en la lucha por la equidad en el tenis y en la sociedad en general, desafiando estereotipos y defendiendo los derechos de las mujeres y las minorías. Su activismo ha amplificado importantes conversaciones sobre inclusión y diversidad, trascendiendo las fronteras del deporte.

Como un ícono cultural, Serena Williams ha trascendido las fronteras del tenis para convertirse en un símbolo de empoderamiento y determinación para personas de todas las edades y orígenes. Su legado perdurará mucho más allá de su carrera deportiva, dejando una huella imborrable en la historia del deporte y en la cultura contemporánea. Serena Williams sigue siendo una inspiración para millones de persona, demostrando que con pasión, trabajo arduo y determinación, cualquier cosa es posible.

